Daniela Santanchè a Rimini Fiera: il ministro inaugura il Ttg

Sarà presente anche il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio

Domani (mercoledì 8 ottobre) aprono alla Fiera di Rimini Ttg Travel Experience e InOut - The Contract Community, i due appuntamenti che rappresentano la più grande piattaforma italiana per la promozione turistica e per l’industria dell’ospitalità e del design indoor e outdoor.

Con circa 2.700 brand espositori, oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi – tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Sud America, India e Cina – e 66 startup pronte a presentare nuove soluzioni per il settore, i padiglioni riminesi ospiteranno tre giorni di incontri, contrattazioni e visioni sul turismo globale.

La cerimonia inaugurale di TtgTravel Experience e InOut -The Contract Community si terrà domani (mercoledì 8 ottobre) alle ore 12.00 nella Main Arena (Hall Sud).

Sul palco saranno presenti don Massimo Vacchetti, direttore per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo libero della Diocesi di Bologna, Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, e Daniela Santanchè, ministro per il Turismo.

Al termine della cerimonia è previsto il taglio del nastro ufficiale, con la partecipazione, oltre ai relatori, del Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, dell’amministratore delegato di Ieg Corrado Peraboni, della presidente Enit Alessandra Priante, di Matteo Masini per Ice Agenzia e di Gloria Armiri, group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di Ieg.