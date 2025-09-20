Danilo Montanari nuovo rappresentante di Rimini del Movimento 5 Stelle

Giovane attivista già referente della locale sezione giovani

Il Movimento 5 Stelle di Rimini ha rinnovato ieri il proprio rappresentante territoriale, eleggendo Danilo Montanari, giovane attivista e già referente della locale sezione giovani. "La sua elezione rappresenta un segnale di rinnovamento e continuità insieme: la conferma che nuove energie e nuove generazioni si mettono a disposizione per rafforzare la presenza del Movimento sul territorio", commenta Gabriele Lanzi, coordinatore Emilia Romagna.

"Un ringraziamento doveroso va a Sonia Casadei, rappresentante uscente, che in questi anni ha rappresentato un punto di riferimento costante, assicurando al gruppo coesione e operatività anche nei momenti di maggiore difficoltà. Pur lasciando l’incarico, Sonia ha ribadito che continuerà a dare il proprio contributo, mettendo a disposizione esperienza e passione", prosegue Lanzi, che sottolinea il clima partecipato e costruttivo delle votazioni, "a testimonianza della vitalità del Movimento 5 Stelle nella provincia di Rimini, dove iscritti e simpatizzanti hanno confermato la volontà di costruire una presenza politica sempre più incisiva, radicata nei territori e vicina ai cittadini. La partecipazione degli attivisti e il ricambio generazionale sono un patrimonio prezioso che dobbiamo continuare a valorizzare. La serata di ieri conferma che Rimini ha ancora tanta energia da esprimere e che con il lavoro comune il Movimento può rafforzarsi e crescere".

Il senatore e coordinatore regionale Marco Croatti, impegnato a bordo della nave Morgana della Global Sumud Flottilla, ha inviato un messaggio in cui ha espresso soddisfazione per l’elezione di Danilo Montanari, ribadendo che il lavoro sul territorio e il radicamento dei Gruppi Territoriali siano strumenti fondamentali per la crescita del Movimento.