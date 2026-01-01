Danni da alluvioni, un milione per tre opere a Verucchio
Gli interventi saranno completati entro la primavera
Il 31 dicembre 2025 il Comune di Verucchio ha assegnato a una ditta di San Leo i lavori di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale dopo i danni subiti dalle alluvioni. L'importo complessivo delle opere ammonta a un milione e mezzo di euro. I lavori inizieranno immediatamente e saranno completati entro la primavera.
La tabella degli interventi
Gabbionata di contenimento lungo un tratto di via Colbianco nella località di Pieve Corena. Le opere costeranno 42 mila euro, di cui 41.640 finanziati con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario. I restanti 360 euro appartengono a un avanzo vincolato di bilancio serviranno per acquisire infrastrutture per l’illuminazione stradale.
Regimazione delle acque superficiali a valle del calanco creatosi a seguito della frana e asportazione del materiale terroso ai piedi della frana in località Ventoso. Le opere costeranno 400 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.
Regimazione delle acque superficiali e sotterranee con contestuale esecuzione di opere di consolidamento del versante Via De Gasperi nel capoluogo comunale. Le opere costeranno 500 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.
Realizzazione di palificata e muro di contenimento lungo un tratto di Via Cossure con soprastante guard-rail in località Pieve Corena. Le opere costeranno 150 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.
Realizzazione di palificata e muro di contenimento lungo un tratto di Via Mondaini con soprastante guard-rail in località Villa Verucchio. Le opere costeranno 300 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.