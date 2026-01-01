Altarimini

Danni da alluvioni, un milione per tre opere a Verucchio

Gli interventi saranno completati entro la primavera

A cura di Riccardo Giannini Redazione
01 gennaio 2026 14:36
Danni da alluvioni, un milione per tre opere a Verucchio - Via Mondaini a Verucchio
Via Mondaini a Verucchio
Verucchio
Attualità
Il 31 dicembre 2025 il Comune di Verucchio ha assegnato a una ditta di San Leo i lavori di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale dopo i danni subiti dalle alluvioni. L'importo complessivo delle opere ammonta a un milione e mezzo di euro. I lavori inizieranno immediatamente e saranno completati entro la primavera.

La tabella degli interventi

  • Gabbionata di contenimento lungo un tratto di via Colbianco nella località di Pieve Corena. Le opere costeranno 42 mila euro, di cui 41.640 finanziati con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario. I restanti 360 euro appartengono a un avanzo vincolato di bilancio serviranno per acquisire infrastrutture per l’illuminazione stradale.

  • Regimazione delle acque superficiali a valle del calanco creatosi a seguito della frana e asportazione del materiale terroso ai piedi della frana in località Ventoso. Le opere costeranno 400 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.

  • Regimazione delle acque superficiali e sotterranee con contestuale esecuzione di opere di consolidamento del versante Via De Gasperi nel capoluogo comunale. Le opere costeranno 500 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.

  • Realizzazione di palificata e muro di contenimento lungo un tratto di Via Cossure con soprastante guard-rail in località Pieve Corena. Le opere costeranno 150 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.

  • Realizzazione di palificata e muro di contenimento lungo un tratto di Via Mondaini con soprastante guard-rail in località Villa Verucchio. Le opere costeranno 300 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.

