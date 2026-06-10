Dassilva assolto per omicidio Pierina Paganelli, la nuora Manuela Bianchi: "Ho la coscienza serena"

L'avvocata Barzan: "Secondo grado di giudizio per un ulteriore e più approfondito scrutinio delle risultanze istruttorie"

Dopo l'assoluzione di Louis Dassilva, a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, arrivano le parole della nuora della donna, Manuela Bianchi. "La mia coscienza è totalmente serena perché ho sempre detto la verità", la dichiarazione riportata dall'Ansa. Il consulente legale della donna, Davide Barzan, l'ha informata nella notte sull'esito del processo. "Prendo atto, con rispetto, della decisione della Corte d'assise di Rimini. Resta in me la consapevolezza di aver sempre raccontato i fatti con sincerità e di non essermi mai sottratta alla verità, nonostante il dolore e le difficoltà di questi anni", ha aggiunto Bianchi. Parole seguite da quelle della sua avvocata, Nunzia Barzan: "Il giudizio di secondo grado potrà rappresentare una sede processuale idonea per un ulteriore e più approfondito scrutinio delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento agli accertamenti tecnici e scientifici acquisiti agli atti, che, ad avviso della difesa, presentano profili suscettibili di ulteriore verifica, approfondimento e rivalutazione critica".