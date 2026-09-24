Davide Amodio a Talamello: l'illustre violinista incanterà con Bach alla Chiesa di S.Lorenzo

Appuntamento venerdì 2 ottobre alle 20.30

Venerdì 2 ottobre il violinista Davide Amodio, professore del conservatorio Marcello di Venezia, sarà protagonista alla chiesa di San Lorenzo di Talamello con un concerto dedicato alle composizioni di Bach. Appuntamento dalle 20.30. Grande esperto di musica antica, Amodio ha iniziato la sua carriera professionale a vent'anni, diventando primo violino di spalla al teatro dell'Opera di Roma, ricoprendo lo stesso ruolo anche al teatro La Fenice di Venezia. Significativo anche il rapporto professionale con Claudio Abbado: ha fatto parte di due orchestre dirette dal maestro e con lui, nel 1981, ha realizzato il primo disco. Amodio insegna inoltre nei conservatori dal 1981, dal 2009 a Venezia, dove insegna musica d’insieme per strumenti ad arco, quartetto, improvvisazione di insieme (storica e contemporanea) e analisi dell’interpretazione. Ha tenuto anche importanti master all'estero. Nella sua lunga carriera ha inciso dischi, scritto saggi e partecipato a prestigiose conferenze, e partecipato al film Stradivari di Giacomo Battiato (1987), recitando assieme Ad Anthony Quinn e Stefania Sandrelli.