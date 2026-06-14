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Davide Bartolini e Luca Urbinati: salvarono due persone, premiati i due Vigili del Fuoco

Il riconoscimento assegnato durante la 14esima edizione del premio "difesa e sicurezza"

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
14 giugno 2026 05:55
Davide Bartolini e Luca Urbinati: salvarono due persone, premiati i due Vigili del Fuoco - Da sinistra: Davide Bartolini e Luca Urbinati
Da sinistra: Davide Bartolini e Luca Urbinati
Rimini
Attualità
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Due vigili del Fuoco riminesi sono stati premiati dall'Accademia Militare di Modena, nella cerimonia tenutasi ieri sera (12 giugno) nel cortile di palazzo Ducale. Si tratta di Luca Urbinati e di Davide Bartolini. Era la 14esima edizione del premio "Difesa e Sicurezza" per quattro regioni, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia e Lombardia, che attribuisce riconoscimenti a personale delle forze dell'ordine, delle forze armate, delle istituzione, nonché a persone del mondo del volontariato, che si sono distinti in servizio per "atti meritori e di solidarietà".

Così, tra i riconoscimenti, due sono stati assegnati a Vigili del Fuoco del nostro territorio: Luca Urbinati, per essere intervenuto, durante un incidente stradale, liberando una persona rimasta incastrata sotto un autobus; Davide Bartolini, che il 17 dicembre del 2023, fuori dal servizio, salvò un passante da malore in via Ca' di Vico, a Novafeltria, città nella quale presta servizio come coordinatore, presso la locale caserma.

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