Davide Barzan imputato per truffa davanti al Tribunale di Rimini

Il consulente, noto per il caso Paganelli e volto televisivo, è imputato in un procedimento che trae origine da fatti del 2020

Davide Barzan è a processo per truffa davanti al Tribunale monocratico di Rimini. Barzan, noto per essere il consulente di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa nel 2023 a Rimini, collabora con la sorella, l’avvocata Nunzia Barzan, che difende Bianchi, indagata dalla Procura di Rimini per favoreggiamento nei confronti di Louis Dassilva, il 35enne a processo per l’omicidio di Pierina e con il quale la nuora aveva avuto una relazione extraconiugale. Inoltre, proprio la stessa Bianchi è la principale accusatrice di Dassilva. Barzan, come consulente, si è occupato dell’omicidio fin dall’inizio dell’indagine, diventando un personaggio noto al pubblico televisivo; protagonista di puntate della trasmissione Le Iene, come è stato raccontato in tv, è ora imputato in un processo di truffa. "Il mio assistito non ha nulla da temere, né sotto il profilo processuale né, soprattutto, nel merito", ha scritto in una nota l’avvocato Marlon Lepera. "La vicenda trae origine da fatti risalenti all’anno 2020 e da un procedimento inizialmente instaurato innanzi ad altro Tribunale, successivamente incardinato presso il Tribunale di Rimini a seguito di rituale eccezione preliminare", si legge. "Le eccezioni pregiudiziali, già sollevate e accolte, saranno nuovamente e integralmente riproposte all’udienza predibattimentale innanzi al Tribunale di Rimini, ferma restando la piena infondatezza delle contestazioni anche nel merito. Si ribadisce che i fatti oggetto del procedimento non hanno alcuna attinenza né con l’omicidio di Pierina Paganelli". Il processo è fissato per il 4 febbraio davanti al giudice Elena Crepaldi.