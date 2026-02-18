Davide Casadei entra nel direttivo del Sib-Confcommercio di Rimini

"Metto la mia esperienza al servizio dei colleghi in un momento decisivo per la categoria"

Il Sib-Confcommercio di Rimini si arricchisce di una nuova presenza all’interno del consiglio direttivo: il socio Davide Casadei entra ufficialmente a far parte dell’organismo guidato dal presidente Riccardo Ripa. Un ingresso che nasce da una condivisione di valori, visione imprenditoriale e attenzione al territorio. “Conosco Riccardo Ripa da anni e sono contento di poter far parte del direttivo da lui guidato: apprezzo l’azione che sta portando avanti il Sib del nostro territorio e la filosofia con cui Riccardo si approccia alla professione e all’associazione. Lavoriamo nella stessa zona di Rimini e anche gli intenti ci accomunano: la mia idea di spiaggia attrezzata è vicina a quella del Sib e mi sono convinto a partecipare attivamente”.

A spingere Casadei verso un impegno diretto è stato anche il recente accordo siglato dal Sibcon la Fondazione Enaip Centro S. Zavatta di Rimini per “Un’inclusione d’amare”, il progetto scuola-lavoro dedicato alle persone con disabilità, finalizzato alla realizzazione di percorsi e tirocini favorendo il passaggio delle persone più fragili al mondo del lavoro. “La molla è scattata quando il Sib ha sottoscritto questa collaborazione. Si tratta di un modello che punta a coniugare formazione, inclusione e opportunità professionali: un argomento che mi sta molto a cuore e che personalmente stavo già portando avanti da imprenditore con tante soddisfazioni da parte di tutti. Ora grazie a questo progetto riusciremo a implementarlo”.

L’obiettivo del nuovo incarico è chiaro: “mettere a disposizione dei colleghi esperienza e visione in un momento complesso e incerto per la categoria balneare”. Casadei proviene infatti da una famiglia storicamente impegnata nel settore, con radici profonde nella tradizione della riviera riminese: “Vengo da una famiglia da sempre occupata sulla spiaggia, dove aveva iniziato mio nonno quando ancora si ospitavano i villeggianti all’ombra delle tende. Le nostre idee di balneazione attrezzata provengono da una tradizione che non deve andare dispersa”.

Un ingresso che rafforza il direttivo del Sib Rimini in una fase cruciale per il futuro delle imprese balneari. “Chiediamo alle istituzioni dialogo e massima attenzione nella scrittura dei bandi - conclude Casadei - per tutelare un comparto che rappresenta un pilastro economico e identitario del territorio riminese”.