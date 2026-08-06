Decoro, sicurezza e qualità: la ricetta per rilanciare il centro storico di Rimini e l'offerta commerciale

Cna ottimista: "Bene il dialogo con l'amministrazione comunale"

Cna guarda con ottimismo al futuro del centro storico di Rimini. SI parte dal finanziamento regionale di 500.000 euro per gli hub urbani. Tra le azioni previste dall'amministrazione comunale la valorizzazione del Mercato Coperto e la riqualificazione di largo Gramsci, nonché l'istituzione di un fondo dedicato al sostegno delle imprese. Sul fronte sicurezza, verrà potenziato il sistema di videosorveglianza.

Il progetto degli hub urbani raccoglie il gradimento di Cna, ma non solo: l'associazione di categoria parla infatti di "percorso virtuoso" avviato e di solido dialogo con l'amministrazione comunale riminese, mirato alla rivitalizzazione del commercio e a evitare la desertificazione del centro storico. Anche il successo della Rimini Shopping Night è incoraggiante, sotto questo profilo. Per ciò che concerne la sicurezza, elemento imprescindibile per avere un tessuto commerciale solido, Cna plaude sia all'ordinanza anti alcol, per la quale si sta peraltro valutando un'estensione al di fuori dell'area del centro storico, sia all'impiego degli Street Tutor in area mercato coperto.

"Guardiamo a questi risultati con grande ottimismo" – sottolinea la Presidente comunale di Cna Elena Zanni – " perché dimostrano come la sinergia tra investimenti mirati, attenzione al decoro, sicurezza e promozione di qualità stia rendendo il centro storico sempre più attrattivo, a beneficio di chi ci vive, di chi ci lavora e di chi lo visita. Crediamo fortemente che questo sia il metodo giusto da seguire: un confronto costante e costruttivo tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori economici per accompagnare la crescita della nostra città. Quando si uniscono le forze per valorizzare le eccellenze del territorio e tutelare la vivibilità urbana, i risultati arrivano e offrono prospettive concrete di sviluppo e stabilità per tutte le attività commerciali che ogni giorno animano il cuore di Rimini".