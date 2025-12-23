Decreto Ucraina, "nessun disaccordo": l'annuncio di Crosetto

Il ministro precisa: "Il provvedimento è chiuso da settimane"

«Sul decreto Ucraina non c’è mai stato disaccordo: il 29 dicembre vedrete il contenuto del provvedimento e, come dice il Vangelo, dai frutti li riconoscerete». Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo a margine della sua visita al contingente italiano impegnato in Bulgaria, nella base di Novo Selo. Crosetto ha escluso con decisione l’esistenza di tensioni o trattative in corso sul testo del decreto, chiarendo che «assolutamente no, non c’è una trattativa» e che «il provvedimento è chiuso da settimane». Le dichiarazioni del ministro puntano a smentire le indiscrezioni su presunti dissensi all’interno della maggioranza, ribadendo la compattezza del governo sul dossier Ucraina.