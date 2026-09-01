Degrado e ratti all’ex Villa Assunta, la denuncia: “Una pessima cartolina per chi arriva a Rimini”

L’area accanto alla stazione, tra rifiuti e pantegane, nel mirino di Manuela Fabbri (ass. Basta plastica in mare)

L'ex Villa Assunta di Rimini verte in condizioni di degrado: lo denuncia Manuela Fabbri, presidente dell'associazione Basta plastica in mare. "Succede in una città leader sull'accoglienza turistica e congressuale", esordisce Fabbri. "Nel luogo in cui sorge la stazione dei treni di Rimini, esiste una zona di accoglienza dei viaggiatori da cui partono i bus che si dirigono verso San Marino e l’Aeroporto di Bologna. Accanto all’unico hotel di tradizione riminese (il Napoleon) in Piazzale Cesare Battisti, Hera ha posizionato i nuovi raccoglitori interrati per rifiuti differenziati, assolutamente igienici ed efficienti. Ciononostante le pantegane frequentano felicemente e assiduamente quel sito seppure debitamente organizzato e tenuto in ordine. Le cause: inciviltà di certa utenza e soprattutto lo stato di degrado, da troppo tempo ignorato, dell’ex Villa Assunta, già clinica rinomata Contarini, nella quale sono nati molti bambini riminesi. Abbandonata, sporca e in stato di gravissimo degrado da moltissimi anni, soprattutto da quando lo spazio esterno non è più affittato quale parcheggio per residenti".

Da Fabbri e da altri abitanti del centro storico è partita segnalazione agli assessori competenti, affinché l'amministrazione comunale prendesse contatti con la proprietà. "Ma siccome nulla si è mosso - chiosa Fabbri - ci sorgono tre domande: di chi è la proprietà dell’ex Villa Assunta? Come fa il Comune a non sapere e a non esercitare un assiduo controllo sul decoro cittadino? Se non si ha cura dei propri cittadini, come si può ignorare questa pessima cartolina che dà il benvenuto agli ospiti di Rimini?".