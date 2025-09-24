Degrado in stazione a Rimini: rissa tra 2 uomini e una donna, un agente ferito

Un 30enne, un 48enne e una 24enne sono stati arrestati

Una rissa è scoppiata ieri sera (martedì 23 settembre) in piazzale Cesare Battisti a Rimini. Dopo l'intervento della Polizia Locale sono stati arrestati due uomini di 30 e 48 anni e una donna 23enne: per uno dei due uomini, che nel tentativo di fuggire ha spintonato un agente, facendolo cadere a terra, è scattata anche denuncia per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'intervento della pattuglia in borghese è scattato durante i consueti pattugliamenti della zona: gli agenti hanno notato i tre, in stato di ubriachezza, mentre urlavano tra di loro, per poi passare alle vie di fatto. Per riportare la calma sono intervenuti anche i Militari dell'Esercito impegnati nei controlli di "Strade sicure". Come detto, uno dei due uomini ha spinto un agente, facendolo cadere: per lui prognosi di 15 giorni. Anche i partecipanti alla rissa hanno dovuto far ricorso alle cure mediche del pronto soccorso.