Delta Motors presenta a Rimini AcademyLab: formazione e lavoro per i giovani talenti

Dopo il debutto ufficiale avvenuto il 5 maggio presso la sede di Ancona, Delta Motors Spa è pronta a presentare anche nella sede di Rimini il progetto Academy Lab, la sua ultima e ambiziosa iniziativa in ambito formativo.



Academy Lab rappresenta un percorso di formazione innovativo e strategico, pensato per fornire ai giovani le competenze e gli strumenti necessari ad affrontare con consapevolezza, competenza e responsabilità le sfide del mondo del lavoro. Si tratta di un programma completo e personalizzato, che integra lezioni teoriche, esperienze pratiche e progetti reali, con l’obiettivo di avvicinare studenti, neodiplomati e neolaureati all’ingresso nel mondo professionale.



A presentare l’iniziativa saranno i due fondatori, il General Manager di Delta Motors, Dott. Gerardo Savini, e il Direttore di AcademyLab, Dott. Pierluigi Rausei, Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Ancona e giuslavorista.



Durante l’evento verranno illustrate alle associazioni di categoria dei datori di lavoro della provincia di Rimini le opportunità che le aziende associate potranno cogliere grazie alla collaborazione con AcademyLab. Il progetto offre infatti un momento di formazione e informazione di alto livello, al termine del quale i partecipanti che si distingueranno per merito potranno ricevere una proposta concreta di inserimento lavorativo. Le modalità contrattuali previste includono il contratto di apprendistato o il contratto a tempo determinato, con la possibilità, da parte dell’azienda ospitante, di stabilizzare i candidati più meritevoli al termine della prima esperienza lavorativa.



AcademyLab si propone dunque come un ponte concreto tra formazione e occupazione, contribuendo alla crescita di giovani talenti e all’adesione di un nuovo modello innovativo di raccolta di curricula e risorse umane che non viaggiano attraverso la classica selezione, ma attraverso un vero percorso di formativo.