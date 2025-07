Delusione Ferrari a Silverstone: Pole Verstappen, Lewis quinto e Leclerc sesto

Le due McLaren si accontentano del secondo e del terzo posto, Russel quarto

Dopo aver brillato nelle prove libere, la Ferrari torna a soffrire nel giorno delle qualifiche. A Silverstone Lewis Hamilton e Charles Leclerc non brillano, piazzandosi quinto e sesto. L'inglese ha pagato in particolare una sbavatura nel suo giro lanciato. Davanti alle Ferrari c'è anche Russel (quarto), mentre la pole position va a un brillantissimo Verstappen. In casa McLaren Piastri vince la sfida con Norris: i due pilota "Papaya" partiranno secondo e terzo. Domani (ore 16) la gara, con Hamilton che proverà a conquistare il suo primo podio in rosso.