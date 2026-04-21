Demetrio Albertini a Pietracuta: l'ex Milan ospite con i fratelli a Sport con Gioia

Appuntamento giovedì 7 maggio al teatro di Pietracuta

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan e della nazionale italiana, nonché ex presidente del settore tecnico della Figc, sarà l'ospite d'onore della 16esima edizione di "Sport con gioia", il convegno dedicato al calcio giovanile organizzato dal Novafeltria Calcio assieme al Pietracuta. Appuntamento a giovedì 7 maggio, alle 20.30, presso il teatro comunale di Pietracuta. Albertini sarà ospite dell'appuntamento con i due fratelli: don Alessio, un habitué di Sport con Gioia, parroco di Trezzo sull'Adda e referente del Csi, e Gabriele, presidente della Pro Sesto, squadra di Serie D (è inserita nel girone del Tropical Coriano). Come di consueto l'incontro sarà moderato dal giornalista Gianluca Grassi. A introdurre il dibattito, gli interventi istituzionali, di Sergio Franco (Delegato Figc) e dei sindaci di San Leo e Novafeltria, Leonardo Bindi e Stefano Zanchini.