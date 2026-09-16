Dengue, un caso a Rimini: al via le procedure di disinfestazione

Il caso è stato notificato all’Ausl: attivata la disinfestazione nelle aree circostanti l’abitazione, tra le vie Turchetta e Togliatti. L’ordinanza invita inoltre a eliminare i ristagni d’acqua

A Rimini si è registrato un caso di Dengue in un uomo rientrato dall'estero, da un Paese dell'Asia in cui la malattia è endemica. Ieri (martedì 15 settembre) è stato notificato il caso all'Ausl, mentre l'amministrazione comunale ha attivato Anthea per le attività di disinfestazione, che riguarderanno le aree nel raggio di un centinaio di metri dall'abitazione della persona contagiata, cioè le vie Turchetta e Togliatti. L'ordinanza sindacale chiede la rimozione di raccolte di acqua stagnante che possano favorire la proliferazione di zanzare. Il virus infatti può trasmettersi, nel caso in cui una zanzara punga la persona contagiata e poi altre persone. L'Ausl raccomanda ai cittadini di prestare attenzione e di continuare a utilizzare tutti gli espedienti per proteggersi dalle zanzare, zanzariere e repellenti in primis: l'autunno meteorologico è iniziato il 1° settembre, ma ancora sono numerose le zanzare presenti nei nostri territori.

