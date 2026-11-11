Basket A2 Derby, la Dole si arrende all'Unieuro (81-70)

Al 21' la squadra riminese conduce 36-50, poi subisce il prepotente ritorno dei padroni di casa. Denegri top score del match





Si interrompe a cinque la striscia di successi consecutivi della Dole Rimini, che sul caldo campo dell'Unieuro Arena cede il passo 81-70 ai padroni di casa dell'Unieuro Forlì. Ai biancorossi riminesi non bastano i 15 punti e 6 rimbalzi di Denegri, i 12+8 di Udom, gli 11 di Tomassini e i 10+8 di Simioni. Decisivi per le sorti dei forlivesi, invece, i 14 di Perkovic (con 4 triple), i 12 e 9 rimbalzi di Zanetti e gli 11 a testa di Ceccato, Gaspardo e Berdini.



È il solito quintetto, Denegri-Marini-Demps-Udom-Stephens, quello scelto da coach Dell'Agnello per la sentitissima sfida tra compagini romagnole; una variazione, invece, nello starting five di coach Nanni, che schiera Zanetti e Gaspardo tra i lunghi assieme a Berdini, Pinza e Mian. Dopo uno 0/4 complessivo tra Forlì e Rimini, entrambe le squadre cominciano a trovare più costantemente la via del canestro con Denegri e Udom da una parte, Gaspardo e Zanetti dall'altra. L'ex di turno Marini firma il primo +4 (4-8 al 4'), poi i locali pareggiano i conti a quota 10 per via di ben sei liberi a segno, ma nei minuti successivi è la Dole a volare grazie ai colpi di Marini, Udom e Simioni, insaccando un parziale di 0-7 e volando, appunto, a +7 (10-17 al 7').

L'Unieuro si riprende con la "linea verde" Ceccato-Zanetti-Josovic, la quale permette ai padroni di casa di annullare in parte quello che era diventato un +8 riminese dopo la tripla di Tomassini, fissando il punteggio sul 21-24 di fine primo quarto.



La seconda frazione di gioco si apre con un basket ben lontano dalla definizione di "spettacolare", condito più da errori al tiro e da palle perse che da canestri: tale condizione, però, si rivela favorevole a Rbr, a cui bastano i "cesti" di Simioni, Bartoli e Udom per mantenere una leadership di circa sette lunghezze per metà del periodo (26-33 al 15'). Rimini si porta addirittura sulla doppia cifra di vantaggio con l'and-one di Denegri, che nell'azione successiva si esalta da oltre l'arco per il +11 Dole (28-39 al 16'). Gaspardo e Berdini provano a far riavvicinare il proprio team, ma la coppia Udom-Simioni rispedisce al mittente ogni colpo (33-45 al 19'); solo il 2+1 a 41'' dall'intervallo di Zanetti non viene respinto dalla Rinascita, che può affrontare il secondo tempo partendo da un solido 36-45.

Al rientro dagli spogliatoi Demps e Simioni sono protagonisti e firmano un immediato parziale di 0-5, pescando così il nuovo massimo vantaggio sul +14 (36-50 al 21'). I cinque minuti seguenti, però, sono un dominio forlivese: l'attacco ospite, infatti, si blocca totalmente, e la formazione casalinga ne approfitta realizzando un parzialone di 9-0 che riporta la Nanni-band pericolosamente a –5 (45-50 al 25'). Stephens sblocca lui stesso e tutta Rimini con quattro punti di fila, ma Pinza, Pascolo e Perkovic non concedono un secondo di respiro al gruppo di Dell'Agnello, e anzi, proprio grazie alle realizzazioni del già citato trio, Forlì riesce a trovare il pareggio (57-57) a 10' dal termine.

L'Unieuro Arena è una bolgia, e in quella bolgia i locali completano il sorpasso con Ceccato. Non si fa attendere la risposta di Denegri, ma nemmeno quella di Perkovic, autore della quarta tripla personale nel match, e Pascolo (65-60 al 34'). Rbr crea poco in fase offensiva, e per i locali non è compito difficile volare addirittura a +10 (72-62 al 36'); Marini, Udom e Tomassini sono gli ultimi ad arrendersi, solo che Gaspardo&Co proprio non demordono e il –11 finale, 81-70, è una sentenza.



IL TABELLINO

Unieuro Forlì – Dole Rimini 81-70

UNIEURO: Berdini 11, Santos-Silva N.E, Mian 7, Gaspardo 11, Marcantoni N.E, Costabile N.E, Perkovic 14, Pascolo 9, Zanetti 12, Josovic 4, Ceccato 11, Pinza 2. All.: Nanni

DOLE: Leardini, Tomassini 11, Lenci, Denegri 15, Marini 9, Udom 12, Stephens 4, Simioni 10, Bartoli 7, Demps 2. All.: Dell'Agnello.

PARZIALI: 21-24; 36-45; 57-57