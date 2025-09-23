Destinazione Basilicata": la rivoluzione digitale per il turismo e il Made in Basilicata

Presentata la "Dest Card", la chiave d'accesso digitale a sconti ed esperienze esclusive per scoprire le autenticità del territorio.

Policoro, unire le forze, innovare e promuovere un’intera regione attraverso il digitale: con questo spirito ambizioso, un gruppo di 75 soci, tra professionisti e imprenditori lucani, ha dato vita a "Destinazione Basilicata", un progetto che mira a ridefinire il modello di sviluppo turistico ed economico del territorio. L’iniziativa, nata dalla passione e dalla profonda conoscenza delle potenzialità locali, si propone di raccontare la Basilicata come una destinazione unica, autentica e contemporanea, valorizzando l'eccellenza del "Made in Basilicata".

Il cuore pulsante del progetto è una piattaforma digitale di nuova generazione, progettata per essere un vero e proprio ecosistema al servizio degli operatori locali. L'obiettivo è offrire voce, visibilità e concrete opportunità a tutta la filiera economica regionale: dalle strutture ricettive ai ristoratori, dai produttori agroalimentari agli artigiani, fino agli organizzatori di eventi e ai fornitori di esperienze e servizi. "Destinazione Basilicata" non è solo una vetrina, ma una struttura organizzativa completa, con un team dedicato all’assistenza tecnica, alla comunicazione, al content management e alla commercializzazione, garantendo risultati misurabili per tutti gli aderenti.

«Crediamo nella Basilicata e nella sua capacità di essere attrattiva, moderna e connessa», dichiarano i fondatori del progetto. «Vogliamo offrire agli operatori locali strumenti digitali concreti per crescere, collaborare e raccontare al meglio la propria identità, superando la frammentazione e creando un sistema virtuoso che porti benefici all’intera comunità».

La Dest Card: uno strumento innovativo per vivere la Basilicata

Per tradurre questa visione in un vantaggio tangibile per visitatori e residenti, il progetto lancia uno strumento di punta: la Dest Card. Si tratta di una carta digitale nominativa, acquistabile sulla piattaforma o tramite app al costo di 10 euro e valida per un anno, che permette di accedere a un mondo di sconti, promozioni ed esperienze esclusive su tutto il territorio regionale. Attivabile online su destinazionebasilicata.com , la card è utilizzabile in modo semplice e immediato tramite QR Code direttamente dal proprio smartphone.

La piattaforma, facile e intuitiva sia per l’utente finale che per i partner commerciali, consente ai vendor di caricare le proprie offerte, creando un mercato dinamico e sempre aggiornato. Ad oggi, sono presenti online 14 alberghi, 4 stabilimenti balneari, 6 ristoranti, 3 attrazioni turistiche e 12 esperienze uniche, un numero in costante crescita. Tra questi figurano il villaggio turistico Danaide Resort a Scanzano Jonico, il villaggio turistico Alessidamo Club di Metaponto, il villaggio turistico Akiris Resort di Nova Siri, il villaggio turistico Castroboleto di Nova Siri, il Sira Resort di Nova Siri, il villaggio turistico CPV Policoro Village, il villaggio turistico Toccacielo di Nova Siri, l’Hotel San Vincenzo Resort di Policoro, lo stabilimento balneare Lido La Stiva di Policoro, lo stabilimento balneare Lido Sporting Beach di Policoro e lo stabilimento balneare Lido San Basilio di Marina di Pisticci.

«Con la Dest Card», spiegano i promotori, «vogliamo offrire uno strumento pratico per valorizzare l’intera filiera turistica lucana, rendendo più accessibili luoghi ed esperienze spesso fuori dai circuiti tradizionali». La card, infatti, non solo offre vantaggi economici, ma incentiva un turismo più diffuso e sostenibile, guidando i visitatori alla scoperta di destinazioni meno conosciute e promuovendo un contatto più autentico con il territorio.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sul progetto "Destinazione Basilicata", per aderire come operatore o per attivare la Dest Card, è possibile visitare i siti web: www.destinazionebasilicata.com e destcard.destinazionebasilicata.com

Per info in merito al funzionamento della Dest Card:

https://www.youtube.com/shorts/kQCnfSDADU0

Cell: 3773523002

Tel: 0835980147

Email: [email protected]