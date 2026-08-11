Devastazione nel Borgo San Giuliano: il conducente era sotto l'effetto di alcol e cannabis

L'uomo, aveva perso il controllo dell’auto travolgendo tre vetture e tre pedoni

È risultato positivo ad alcol e cannabis il conducente della Toyota Aygo che il 17 luglio, nel Borgo San Giuliano di Rimini, aveva perso il controllo dell’auto travolgendo tre vetture e tre pedoni. (Vedi notizia)

La Toyota aveva urtato una Renault Scenic, una Peugeot 3008 e una Smart, terminando la corsa contro la vetrina di un parrucchiere. Nell’incidente erano rimaste coinvolte anche tre persone a piedi, con diversi contusi soccorsi e trasportati in ospedale.

Sul posto erano intervenuti sanitari, vigili del fuoco e polizia locale, che aveva effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Gli accertamenti su alcol e cannabis rappresentano ora un elemento dell’indagine, mentre restano da chiarire le cause esatte della perdita di controllo.