Rintracciato a Rimini Deve scontare oltre 6 anni di condanne definitive: ha commesso più reati, tra Emilia Romagna e Marche

La Polizia ha eseguito ordine di carcerazione a carico di un 39enne

La Polizia di Rimini ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 39enne, destinatario di diversi provvedimenti definitivi di condanna per reati commessi nel corso degli anni in diverse località dell’Emilia-Romagna e delle Marche. Dovrà scontare una pena di 6 anni, 3 mesi e 2 giorni di reclusione, oltre a 6 mesi di arresto e al pagamento di pene pecuniarie di 7700 euro, l'uomo che è stato rintracciato, a seguito di indagini della Squadra Mobile, presso il suo domicilio, in territorio riminese. Le condanne definitive riguardano più reati commessi tra il 2016 e il 2021. Tra questi figurano il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi, la ricettazione e le false attestazioni sull’identità personale rese a un pubblico ufficiale; l’uomo è stato inoltre condannato per un furto in abitazione commesso nel settembre 2018. Si aggiungono, inoltre, più violazioni del Codice della strada per guida senza patente, commesse tra il 2020 e il 2021. L'uomo è ora recluso nel carcere di Ferrara.



