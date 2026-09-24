Deve scontare quasi tre anni di carcere: 43enne arrestata nel Cesenate

Sul suo capo condanna inflitta dal Tribunale di Rimini per fatti commessi a Bellaria

I Carabinieri di Longiano, nel cesenate, hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione,

connessa con l'unificazione di pene concorrenti, emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Rimini, a carico di una 43enne, cittadina italiana. La donna, rintracciata a Longiano dove da tempo è domiciliata, deve scontare una pena residua di 2 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 1.166 euro di multa, per due condanne inflitte dai Tribunali di Rimini e Ravenna, per i reati di rapina aggravata e porto abusivo di armi, commessi a Bellaria Igea Marina il 28 gennaio 2025 nonché di falsa testimonianza, commesso a Ravenna nel luglio 2003. La 43enne è stata condotta alla Casa Circondariale di Forlì.