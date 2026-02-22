Di Gregorio nel mirino, il riminese Carnesecchi possibile nuovo portiere della Juventus

Per l'estremo difensore dell'Atalanta voci su un possibile approdo a Torino per la prossima stagione

La Juventus perde a Como, dopo la rovinosa sconfitta con il Galatasaray in Champions League, e nel mirino finisce soprattutto il portiere Di Gregorio, autore quest'anno di troppe incertezze tra i pali. Si intensificano così le voci che vorrebbero Marco Carnesecchi come nuovo portiere juventino nella prossima stagione. L'estremo difensore riminese, classe 2000, sta brillando anche quest'anno tra i pali dell'Atalanta. Il sito specializzato Sofascore lo premia con il rate più alto tra i portieri della A: 7.45, meglio di Maignan e Butez, che lo seguono con 7.20. Con Vicario che sembra destinato all'Inter, come sostituto di Sommer, la Juventus potrebbe decidere di optare per Carnesecchi, ma servirà un esborso economico importante. In questo momento peraltro Di Gregorio non è neppure nella top 5 dei portieri italiani: in nazionale, dietro a Gigio Donnarumma, ci sono appunto Vicario, Carnesecchi, Meret e Caprile. Un dato sorprendente, visto che la Juventus nella sua storia ha spesso avuto il portiere titolare dell'Italia (o comunque uno dei tre portieri).