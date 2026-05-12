Dieci anni di Wein Tour, la manifestazione di Cattolica che racconta il vino

Dal 22 al 24 maggio viale Bovio ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della primavera romagnola

Wein Tour Cattolica quest’anno celebra un traguardo speciale con “La Decima”, l’edizione che festeggia dieci anni di storie, incontri e cultura del vino. Dal 22 al 24 maggio viale Bovio ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della primavera romagnola, e si trasformerà in una grande passeggiata enogastronomica a cielo aperto. Sono 60 le cantine dell’Emilia-Romagna protagoniste di un percorso dedicato alla scoperta dei vini del territorio, tra degustazioni, racconti, musica e convivialità, e 5 le masterclass di altissimo livello ospitate all’Arena del Wein Tour. Il tema dell'edizione 2026 e è proprio il viaggio compiuto in questi dieci anni: un percorso fatto di persone, relazioni, produttori e passione condivisa. Ogni calice racconta una storia di famiglia, di tradizione e di identità, trasformando la degustazione in un’esperienza capace di unire cultura, emozione e scoperta.

“Dieci anni fa Wein Tour nasceva da un’intuizione molto semplice ma ambiziosa: portare simbolicamente la terra al mare, creare un ponte tra l’entroterra dell’Emilia-Romagna e la Riviera attraverso il vino – spiega Veronica Pontis, direttrice artistica del Wein Tour –. In questi anni non è cresciuto soltanto un evento, ma soprattutto una visione fatta di territorio, relazioni e persone. Abbiamo visto cambiare il mondo del vino, i produttori e anche il pubblico: oggi c’è più consapevolezza, più attenzione alla qualità e una voglia autentica di conoscere ciò che c’è dietro ogni bottiglia. Il vino è diventato sempre più un racconto identitario, capace di parlare di luoghi, fami glie, tradizioni e futuro. Anche Wein Tour ha contribuito a questo percorso, creando connessioni vere tra cantine, operatori e visitatori, fino a diventare un punto di incontro riconosciuto per chi ama vivere il vino come esperienza e non soltanto come degustazione. In questi dieci anni abbiamo visto anche gli operatori della costa avvicinarsi sempre di più ai vini regionali, arricchendo le carte dei vini grazie a questi incontri, e questo ha dato visibilità a tante cantine. La decima edizione rappresenta quindi un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza: un’occasione per guardare avanti senza perdere il senso profondo da cui tutto è nato. Se dovessi racchiudere questi dieci anni in un’immagine, vedrei una bottiglia aperta davanti al mare, con dentro le colline dell’Emilia-Romagna, i volti dei produttori, le persone che brindano insieme e tutte le storie che il Wein Tour ha saputo unire nel tempo. È l’immagine di un viaggio collettivo costruito calice dopo calice, anno dopo anno”.

“Il Wein Tour - commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci - è uno degli eventi strutturali del nostro cartellone e rientra nella categoria di manifestazioni che hanno la finalità di far vivere la città e il territorio attraverso le sue eccellenze, tipicità enogastronomiche e il piacere del gusto. Il vino è un elemento che meglio racconta un territorio, la sua storia, il suo sviluppo, la sua identità. Con il Wein Tour vitigni e il vino delle migliori cantine dell’Emilia Romagna e della Rimini Doc, riconosciuta migliorare vitivinicola in Italia dalla Guida L’Espresso, si raccontano con stile. Un evento di riconosciuto successo perchè riesce a mettere in dialogo l’entroterra e la costa, valorizzando le eccellenze vitivinicole della Regione, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica fatta di qualità, cultura e tradizione”.

Accanto alle degustazioni, il percorso sarà arricchito da proposte gastronomiche dedicate alla cucina del territorio, street food di qualità e specialità romagnole reinterpretate dagli chef dell’associazione Chef to Chef - Emilia Romagna Cuochi, con i prodotti forniti dalla Casa del Pescatore di Cattolica. Tra i protagonisti, lo chef Omar Casali, che proporrà piatti tipici rivisitati con creatività.

Accompagnerà la passeggiata enogastronomica del Wein Tour la musica dei dj set con Luigi Del Bianco di Radio Sabbia, con la voce di Monika Kiss.

Grande spazio all’approfondimento culturale con le masterclass: venerdì 22 maggio, ore 18.30 – “Vendemmia 2016 – Dieci anni dopo, la retrospettiva di una grandissima annata”, relatore Francesco Bordini; sabato 23 maggio, ore 16.30 – “Brisighella in Bianco, il progetto Brix annata 2023”, relatori Paolo Babini e Cesare Gallegati; sabato 23 maggio, ore 18.00 – “Le sfumature della Rimini DOC, dal Sangiovese alla Rebola”, relatore Luca Gardini; domenica 24 maggio, ore 16.30 – “Gli internazionali in Emilia-Romagna”, relatori Roberto Gardini e Bruno Piccioni; domenica 24 maggio, ore 18.00 – “I longevi – 6 produttori storici e la loro annata 2016”, relatori Roberto Gardini e Bruno Piccioni.

Le masterclass si terranno all’Arena Wein Tour in via Bovio. I posti disponibili sono 30 per ogni appuntamento. Il costo è di 12 euro, ridotto a 10 euro per i possessori del ticket evento. Prenotazione obbligatoria via email: [email protected], iscrizione valida solo previa conferma dell’organizzazione.

L’ingresso alla manifestazione è libero. Al costo di 18 euro è possibile acquistare il kit di degustazione che comprende una sacca con calice e 5 ticket, i visitatori potranno quindi assaporare le migliori produzioni regionali lungo il percorso del Wein Tour. Prosegue anche l’attenzione alla sostenibilità: chi ha partecipato alle precedenti edizioni potrà infatti riutilizzare il proprio calice loggato Wein Tour acquistando esclusivamente i nuovi coupon degustazione (il costo è di 10 euro per 4 ticket), inoltre nell’area food sono utilizzati materiali compostabili.