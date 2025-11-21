Dieci giorni di sconti e spettacoli: al via il Black Friday a San Marino Outlet

Il centro commerciale si prepara alle feste natalizie

Dieci giorni di sconti imperdibili: il Black Friday a San Marino Outlet inizia in anticipo e moltiplica la convenienza. Dal 22 al 27 novembre, infatti, per tutti gli iscritti alla newsletter (sottoscrizione disponibile in qualsiasi momento sul sito web www.sanmarinooutlet.com ) sarà possibile accedere prima di tutti alle offerte del Private Black Friday. Dal 28 novembre, poi, il Black Friday scatterà per tutti i clienti di San Marino Outlet che, fino al 1° dicembre, potranno fare acquisti approfittando di una serie di ulteriori sconti sul prezzo outlet (su articoli selezionati e nei negozi aderenti), passeggiando per le vie dell’Outlet immersi nell’atmosfera natalizia.

Al magico clima delle Feste e alle attrazioni gratuite – la pista di pattinaggio su ghiaccio, la pista Bumper e l’ascensore di Babbo Natale - disponibili fino all’Epifania, martedì 25 novembre si aggiungerà uno spettacolo nello spettacolo. Dalle 17:45 le vie del centro si coloreranno con il suggestivo Show di Fuoco e dalle 18:20 la pista di pattinaggio ospiterà le scenografiche evoluzioni di pattinatori professionisti nello Show On Ice.