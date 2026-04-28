Diecimila addetti in una città di 22.000 abitanti: è festa per i 100 anni dell'azienda Paglierani di Santarcangelo

Il sindaco: "Produce reddito medio Irpef di 22.113 euro, secondo in provincia e superiore anche a Rimini e Riccione"

Questa mattina (martedì 28 aprile) il sindaco Filippo Sacchetti e la Consigliera regionale Alice Parma hanno portato i saluti delle Amministrazioni comunale e regionale in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione dell'azienda Paglierani.

Dopo l'introduzione di Mauro Morri - già sindaco di Santarcangelo e dipendente dell'azienda - video, fotografie e interviste hanno accompagnato il racconto di Alberto Antolini che ha ripercorso la storia di una famiglia che ha attraversato gli anni e segnato l'identità di Santarcangelo e della Valmarecchia.

Fondata dall'intuizione del capostipite Fernando Paglierani, l'azienda ha saputo affrontare numerose sfide e ha consolidato e ampliato la sua attività fino a raggiungere mete e partner internazionali, dando lavoro a centinaia di dipendenti, la maggior parte dei quali presenti al momento di festa che si è concluso con un pranzo in un locale del centro di Santarcangelo.

Queste le parole del sindaco: "La prima parola che mi viene in mente in questa giornata speciale è senza dubbio orgoglio. Quello del sindaco, ma anche del semplice cittadino innamorato di Santarcangelo e di una città che sa regalare storie straordinaria come questa. Era il 1926 quando è iniziato tutto con Fernando Paglierani, uno dei pionieri dell’imprenditoria nazionale, e oggi siamo qui a celebrare l’incredibile traguardo dei 100 anni con la quarta generazione di una famiglia che ha saputo conquistare prima il mercato italiano e poi quello internazionale. In me, concedetemelo, c’è poi un pizzico di orgoglio personale per essere stato introdotto da Mauro Morri, con cui è iniziato quel percorso da assessore al governo della città che nel 2024 mi ha portato alla guida di Santarcangelo. Quindici anni di lavoro che si sono intrecciati spesso con il secolo di storia della Paglierani, in una crescita costante del comparto economico figlio anche del particolare humus creato da esperienze come la vostra. Tecnicamente si chiama business ecosystem, termine con cui si identifica un terreno fertile per fare impresa e si indica una rete complessa di aziende, startup, investitori e istituzioni interconnesse che attraggono e favoriscono lo sviluppo, l’innovazione, la specializzazione e la crescita di nuove attività. Noi non abbiamo una filiera ben definita, un comparto specializzato, ma una serie di esperienze importanti che hanno fatto da stimolo, esempio e traino per sviluppare un sistema che nel 2025 è stato capace di superare il tetto dei 10.000 addetti in una città di poco più di 22.000 abitanti e di produrre un reddito medio Irpef di 22.113 euro, secondo in provincia e superiore anche a Rimini e Riccione. Persone, scelte, lavoro e passione, sono questi gli ingredienti che hanno fatto della Paglierani un esempio del made in Italy nel mondo della meccanica di precisione, un gioiello che può vantare una lunga tradizione di successi dovuta alla continua ricerca di soluzioni innovative sia sulle singole macchine che sulle linee complete per pesatura, confezionamento, palettizzazione, avvolgitura ed incappucciamento di pallet pieni. Successo certificato anche dai numeri importanti evidenziati in questa giornata e da una continua crescita di produzione e fatturato anche in anni complicati come questi, con l’economia mondiale messa continuamente in crisi dalle scelte scellerate dei potenti del mondo. Con la dedizione, la passione, l’intelligenza artigianale e umana esperienze straordinarie come quella della Paglierani sono la miglior risposta al caos generale e, torno al principio, è un vero orgoglio per tutta la città celebrare questo secolo di impresa e di imprese al Teatro Lavatoio, uno dei luoghi simbolo cari a ogni santarcangiolese".