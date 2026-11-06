Altarimini
Calcio Promozione

Diegaro, esonerato il tecnico Bonacci. In arrivo Montalti?

Il club, che puntra ai playoff, è un punto sopra la zona playout, con una sola vittoria all'attivo e sei pareggi. Prossima sfida sul campo della Stella

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
06 novembre 2026 12:32
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Diegaro, esonerato il tecnico Bonacci. In arrivo Montalti? - Bonacci (il seconda da destra) con i dirigenti ad inizio stagione
Bonacci (il seconda da destra) con i dirigenti ad inizio stagione
Cesena
Sport
Condividi

La società Diegaro ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecncio Antongiulio Bonacci. Il club esprime al tecnico i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto, l'impegno e la professionalità dimostrati durante la sua esperienza alla guida della squadra e formula i migliori auguri per il futuro, sia dal punto di vista personale che professionale.

In rampa di lancio c'è Maurizio Montalti, la scorsa stagione al Solarolo, prima alla Savignanese, tecnico molto stimato da Massimo Grisolini, dirigente di punta del club cesenate che punta ai playoff. La comunicazione dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

Il club con nove punti è di una lunghezza sopra la zona playout (una sola vittoria, sei pareggi e due sconfitte. Domenica sfida sul campo della Stella.

Continua a leggere su Altarimini

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini