Calcio Promozione Diegaro, esonerato il tecnico Bonacci. In arrivo Montalti?

Il club, che puntra ai playoff, è un punto sopra la zona playout, con una sola vittoria all'attivo e sei pareggi. Prossima sfida sul campo della Stella

La società Diegaro ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecncio Antongiulio Bonacci. Il club esprime al tecnico i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto, l'impegno e la professionalità dimostrati durante la sua esperienza alla guida della squadra e formula i migliori auguri per il futuro, sia dal punto di vista personale che professionale.

In rampa di lancio c'è Maurizio Montalti, la scorsa stagione al Solarolo, prima alla Savignanese, tecnico molto stimato da Massimo Grisolini, dirigente di punta del club cesenate che punta ai playoff. La comunicazione dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

Il club con nove punti è di una lunghezza sopra la zona playout (una sola vittoria, sei pareggi e due sconfitte. Domenica sfida sul campo della Stella.