Riccione show col Diegaro, Bellariva ferma la Stella: parte col botto la Promozione girone D

Gambettola sconfitto dalla matricola Roncofreddo, vince il Misano

A cura di Riccardo Giannini

Parte con tante emozioni il girone D di Promozione, in particolare a Riccione: Alex Ambrosini firma una tripletta e la squadra di Bucci rimonta il Diegaro che fino al 78' vinceva per 3-1. Poi lo show finale con due reti su rigore di Ambrosini e il sigillo finale di Tonini: il Riccione vince 4-3. Ai biancoazzurri replica il Misano, che espugna Classe. Sorpresa di giornata è il Bellariva, che ferma la forte Stella: decide bomber Bargelli su rigore. Il Bellaria e il nuovo Gambettola partono con una sconfitta: sorridono il San Pietro in Vincoli e la matricola Roncofreddo. Da segnalare, nel Gambettola, l'espulsione del portiere Foiera al 58'. Il Novafeltria disputa una buona gara, ma nonostante un tempo giocato in superiorità numerica, non riesce a superare la Reno: a Secchiano finisce 1-1.

Riccione - Diegaro 4-3



RICCIONE: Barbanti, Difino (45' st Sottile), Mussoni (15' st Labudiak), Serafini, Manfroni, Giunchi (15' st Gabriele), Cremonini, Diop (36' st Imola), Pasolini, Ambrosini, Pierri (30' st Tonini). A disp.: Crescentini, Fraternali, Greco, Groppi. All.: Bucci.



DIEGARO: Barducci, Soumahin, Frosio, Guarino, Tamburini, Donati, Mazzuoli (24' st Giacalone), Scarponi, Casalboni (10' st Ensini), Bondandi, Pasini (32' st Fiumana). A disp.: Zammarchi, Giorgini, Corbara, Torelli, Maiolani, Savini. All.: Giorgi.



ARBITRO: Fornabaio di Ravenna.

RETI: 18' pt Ambrosini, 47' pt (rig.) Pasini, 13' st (aut.) Mussoni, 16' st Mazzuoli, 34' st (rig.) Ambrosini, 37' st (rig.) Ambrosini, 41' st Tonini.

AMMONITI: Diop, Donati.

Bellariva - Stella 1-0



BELLARIVA: Starna, Fini, S.Ronci, Medi, Cruz, Tonini, F.Ronci (36' st Bordoni), Morolli, Rattini (44' st Fabbri), Marchionna (46' st Gennari), Bargelli. A disp.: Fontana, Gianfrini, G.Zamagni, Pauri, Russo, Berlini. All.: D.Morolli.



STELLA: Temeroli, Zavaglia (13' st Celli), Gabrielli, Belicchi, Alvisi, Tani (9' st Ulloa Brito), Marconi (43' st Del Prete), Bartolani (30' st Belletti), Marchini, Pigozzi (24' st Fantini), Greppi. A disp.: Ferri, Bacchini, Tentoni, Panico. All.: Bianchi.



ARBITRO: Crociani di Cesena.

RETI: 22' st (rig.) Bargelli.

AMMONITI: Greppi, Tani, Morolli, Pigozzi, S.Ronci, Marconi.

ESPULSI: 41' st Alvisi.



Novafeltria - Reno 1-1



NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (17' st Semprini), A.Pavani, Nucci (35' st Galli), Renzi, Giacobbi, Piva (35' st Giorgini), Castellani (49' st T.Pavani), Canini, Camara, Sebastiani (18' st Frihat). A disp.: Tani, Medici, Sacchini, Ciccioni. All.: Mancini.



RENO: Golinucci, Gabelli (30' st Massa), Corrado (15' st Andreini), Podo (1' st Lizambri), Taroni, Alberi, Ponticelli (20' pt Patti), Giordano, Bagnolini (15' st Taddei), De Rose, Quarta. A disp.: Lenzi, Bazzocchi, Tidiane, Giastin. All.: Benedetti.



ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 16' st Castellani, 20' st De Rose.

AMMONITI: De Rose, A.Pavani, Corrado.

ESPULSI: 46' pt Giordano.



Spiv - Bellaria 2-0



SPIV: Baldassarri, Okonkwo, Agostini (33' st Boschi), Lombardi, Maretti, Zoli, Montanari Gatti (15' st Borgini), Gambini (41' st Zoffoli), Montemaggi (28' st Otoe), Casadio, Lorenzi (38' st Branchetti). A disp.: Santillo, Gollinucci, Manfredi, Tombetti. All.: Biserni.



BELLARIA: Tosi, Carbonara (22' st D'Orsi), Zammarchi (38' st Caverzan), Righini, Zanotti, Pasolini, Cristiani (22' st Grossi), Facondini (28' st Loi), Falchero (38' st Conti), D'Elia, Zarelli. A disp.: Berardi, Kasalla, Casali, Stecca. All.: D'Agostino.



ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 37' pt Montemaggi, 22' st Lorenzi.

AMMONITI: Montanari Gatti, Gambini, Okonkwo, Otoe, Conti, Righini.



Roncofreddo - Gambettola 1-0



RONCOFREDDO: Fabbri, Zanni, Toure (45' st Gega), St.Brigliadori (38' st Sbrighi), Scarponi, Lessi, Khayat (25' st Vivo), Si.Brigliadori, Collini (25' st Brighi), Fellini (25' st Ventrucci), Strada. A disp.: Smeraldi, Barducci, Kurti, Urbinati. All.: Freschi.



GAMBETTOLA: Foiera, Marconi, Zannoli, Beaulardi, Raimondi, Cicognani, Pertutti, Turci (38' st Loreto), Longobardi, Torroni, Camaj (14' st Amaducci). A disp.: Diedhiou, Rushiti, Dhepa, Zaghini, Gessi, Zavatta, Piraccini. All.: Rossi.



ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 19' pt Toure.

AMMONITI: Scarponi, Pertutti.

ESPULSO: 13' st Foiera.



Bakia - Savignanese 0-0



BAKIA: Hysa, Ugone, Folini, Fiaschini, Foschi, Canarecci, Bravaccini, Vitalino (29' st Ronchi), Lorenzini (20' st Angelini), Toromani (34' st Pulzetti), Fe.Nava. (20' st Guagneli). A disp.: Giustore, Baroni, Fr.Nava, Quadrelli, Giunchi. All.: Durante.



SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Pianini (31' st Magnani), Tisselli, Lombardi, Altieri, Nicolini, Bernardi (16' st Angeli), Gravina, Paganini (23' st Protti). A disp.: Zannoni, Cecchi, Scarponi, Ricci, Santi, Ridolfi. All.: Zagnoli.



ARBITRO: Martini di Ravenna.

AMMONITI: Nicolini, Lorenzini, Bravaccini, Polini, Hysa.





Altre gare



Classe - Misano 0-1 (39' pt Tamagnini)



Civitella - Bagnacavallo 0-1 (9' pt Camara, 24' st e 45' st Lucarelli)





Classifica



Spiv, Bellariva, Civitella, Misano, Riccione, Roncofreddo 3 punti, Bakia, Reno, Savignanese e Novafeltria 1, Cervia, Bagnacavallo, Diegaro, Classe, Gambettola, Stella e Bellaria Igea Marina 0.





