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Rufo Spina e Pierotti attaccano

Dimissioni comandante Polizia Locale, Fratelli d'Italia: "Ora Magrini faccia altrettanto"

"Così potrà partire una stagione nuova all'insegna di controlli interni, formazione, organizzazione dei servizi, ascolto delle segnalazioni dei cittadini"

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
06 novembre 2026 15:05
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Dimissioni comandante Polizia Locale, Fratelli d'Italia: "Ora Magrini faccia altrettanto" - Carlo Rufo Spina e Alessandro Pierotti
Carlo Rufo Spina e Alessandro Pierotti
Rimini
Attualità
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Il comandante della Polizia Locale di Rimini Andrea Rossi si è dimesso, ma Fratelli d'Italia non si ferma e chiede che l'assessore Magrini faccia altrettanto. Carlo Rufo Spina e Alessandro Pierotti affermano che le dimissioni di Rossi non rappresentino la conclusione della vicenda: "Rimangono le responsabilità politiche, che non possono essere cancellate, specialmente dopo le reiterate dichiarazioni autoassolutorie ribadite in consiglio comunale da assessore prima e sindaco poi, secondo cui la giunta mai era stata messa al corrente delle segnalazioni da parte dei cittadini". Per i due esponenti di Fratelli d'Italia, le dimissioni di Magrini completerebbero "il segnale politico di discontinuità e l'apertura di una stagione nuova all'insegna di controlli interni, formazione, organizzazione dei servizi, ascolto delle segnalazioni dei cittadini e tutela degli agenti di polizia locale che svolgono correttamente il proprio difficile e fondamentale lavoro nell'interesse di tutti i riminesi".

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