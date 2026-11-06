Rufo Spina e Pierotti attaccano Dimissioni comandante Polizia Locale, Fratelli d'Italia: "Ora Magrini faccia altrettanto"

"Così potrà partire una stagione nuova all'insegna di controlli interni, formazione, organizzazione dei servizi, ascolto delle segnalazioni dei cittadini"

Il comandante della Polizia Locale di Rimini Andrea Rossi si è dimesso, ma Fratelli d'Italia non si ferma e chiede che l'assessore Magrini faccia altrettanto. Carlo Rufo Spina e Alessandro Pierotti affermano che le dimissioni di Rossi non rappresentino la conclusione della vicenda: "Rimangono le responsabilità politiche, che non possono essere cancellate, specialmente dopo le reiterate dichiarazioni autoassolutorie ribadite in consiglio comunale da assessore prima e sindaco poi, secondo cui la giunta mai era stata messa al corrente delle segnalazioni da parte dei cittadini". Per i due esponenti di Fratelli d'Italia, le dimissioni di Magrini completerebbero "il segnale politico di discontinuità e l'apertura di una stagione nuova all'insegna di controlli interni, formazione, organizzazione dei servizi, ascolto delle segnalazioni dei cittadini e tutela degli agenti di polizia locale che svolgono correttamente il proprio difficile e fondamentale lavoro nell'interesse di tutti i riminesi".