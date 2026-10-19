Diocesi di Rimini in pellegrinaggio a Loreto: in centinaia per pregare per la pace

Parrocchie, associazioni e circa 25 sacerdoti insieme al vescovo Nicolò Anselmi per il secondo pellegrinaggio diocesano

Domenica 18 ottobre al Santuario di Loreto, centinaia di pellegrini della Diocesi di Rimini si sono ritrovati per il secondo pellegrinaggio diocesano, un appuntamento che sta diventando, anno dopo anno, una tradizione per la Chiesa locale.

L'evento ha visto la partecipazione di parrocchie, associazioni e circa 25 sacerdoti, accolti dall'arcivescovo di Loreto monsignor Fabio Dal Cin e guidati dal vescovo Nicolò Anselmi. Il pellegrinaggio ha coinciso con la Giornata Missionaria Mondiale.



Preghiera, confessione e rosario sono state le attività della giornata, conclusasi con la Messa in Basilica. Al centro delle intenzioni l’invocazione per la pace nel mondo, raccogliendo l’invito rivolto ai riminesi da papa Leone XIV, e l’affidamento a Maria delle comunità e dei missionari.



“Loreto ci riporta al cuore della missione: quel Dio che si è fatto uomo, che ha scelto di abitare la nostra storia e di farsi vicino a ciascuno di noi”, ha detto il vescovo Nicolò. “Il Verbo si è fatto carne proprio in una casa, dentro la vita quotidiana di una famiglia. È da questa vicinanza di Dio all’umanità che nasce anche il nostro annuncio missionario: non portiamo un’idea, ma l’incontro con una Persona che viene ad abitare la nostra vita”.