“Dire Mare Mangiare”: Rimini celebra i sapori del territorio tra mare, vino e musica

Dal 14 al 16 agosto il festival diffuso tra piazzale Kennedy e Parco del Mare

Da venerdì 14 a domenica 16 agosto torna a Rimini "Dire Mare Mangiare", un festival diffuso, tra piazzale Kennedy e il Parco del Mare, dedicato all'enogastronomia riminese. Dalle 19 turisti e residenti potranno conoscere prodotti a km0, tra degustazioni e street food, accompagnando buon cibo e vino all'intrattenimento musicale e ad approfondimenti, come il talk con protagonista la "penna" enogastronomica Asa Johnasson. La closing night dell'evento sarà affidato al Rebola Roof Party con Ladybird and the jazzing Gentlemen, insieme al Dj set di Anna La Rouge.

Il programma è stato presentato questa mattina (12 agosto) al bagno 26 alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad, del presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, Nicolò Bianchini, e del coordinatore della Rimini Doc, Massimo Lorenzi.

“ Rimini continua a cambiare nei suoi spazi così come nel suo modo di vivere e nel raccontare la città ed il territorio e il parco del mare è il segno più evidente di questo cambiamento perché ha trasformato un luogo di transito in uno spazio che mette in relazione la città, la spiaggia ed il mare", commenta il sindaco Sadegholvaad.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Jamil Sadegholvaad sindaco di Rimini

"Il vino di Rimini non deve essere dei produttori ma dei riminesi - dichiara Massimo Lorenzi, coordinatore della Rimini Doc - ognuno di noi cittadini riminesi deve essere orgoglioso di avere in tavola il vino di Rimini perché è cool, parte da questa consapevolezza il futuro della rimini Doc".

"Il riconoscimento della guida dell’Espresso come zona vitivinicola 2026 è stato un grande traguardo, oggi possiamo dire che 3 sono i punti di riferimento vinicoli della nostra zona: la Riminirebola, il sangiovese tradizionale ed il Riminisangiovese con la sua dimensione brinata da servire freddo per incontrare i piatti di pesce come da tradizione dei nostri marinai”, aggiunge.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Massimo Lorenzi Coord Rimini Doc

“Dire Mare Mangiare è l’evento estivo della Strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini - le parole di Nicolò Bianchini - e il fatto che sia qui a piazzale Kennedy nel centro della marina riminese significa che è passato il messaggio dell’importanza dell’entroterra e delle produzioni di eccellenza nel prodotto turistico della riviera a 360 gradi. La Rimini dell’entroterra sa fare cose buone è anche accoglienza. L’accoglienza romagnola è un valore aggiunto, non si respira solo sulla costa ma anche in collina”.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Nicolò Bianchini Presidente Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini