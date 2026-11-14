Calcio Eccellenza girone B Diretta testuale Rimini - Castenaso 1-0

Big match della 13esima giornata, in anticipo: biancorossi a caccia della quinta vittoria di fila per lasciare l'avversario a -9

Rimini - Castenaso

RIMINI (4-3-3): Roberto - Fabbri, Nava, Magnanini, Carnesecchi - Bertani, De Angelis, Nisi (44'st. Pasquini)- Carlini (28' st Moricoli), Cicarevic - Vitucci (17' st. Piazze). A disp.: Renzetti, Bellavista, Ammora, Pollini, Maggioli, Ciavatta. All.: Gadda.



CASTENASO (4-4-1-1): Albieri - Magli (40' st Ganzaroli), Farini, Caselli, Busi (21' st. Magliozzi) - Mura, Canova, Colli (21' st. Ghiselli), Mekhchane (21' st. Arseni) - Monti (40' st. Del Bianco)- Jammeh. A disp.: Vitali, Alberti, Guidi, Castellacci- All.: Regno.



ARBITRO: Ghirardi di Ravenna.

RETI: 13' st. Carlini

AMMONITI: Jammeh, Carlini, Colli

ESPULSI:

Inizio gara ore 15

Il Rimini cerca la quinta vittoria di fila nello scontro diretto con il Castenaso, staccato dalla vetta di sei punti. I biancorossi sono reduci dalla brillante vittoria, sempre al Neri, con il Medicina Fossatone. Nelle file della squadra di Regno occhio a Colli, al capitano Canova, all'attaccante Jammeh, aurore di una doppietta nell'ultimo turno.

Prima del match consegnata dal dirigente Roberto Benedettini la maglia biancorossa ad un altro ex, il portiere Francesco Scotti.

Giornata di sole, il Rimini attacca da sinistra verso verso destra.

5' Monti conclude da fuori, para Roberto, sul tap in di Mekhchane l'arbitro fischia il fuorigioco dell'attaccante emiliano. Pericolo.

7' Angolo dalla destra di De Angelis, incornata di Bertani, il portiere para, ma non trattiene la sfera e la difesa salva. Pericolo.

Il Rimini cerca di trovare il varco giusto o di aggirare la difesa del Castenaso bene organizzata con un occhio alle ripartenze. Tre angoli al 17', i biancorossi prendono campo.

26' Passaggio del portiere Albieri con i piedi fuori misura, intercetta Carlini poco fuori area: dopo il controllo l'attaccante fa due passi e calcia a giro di sinistro con palla a lambire l'incrocio dei pali.

28' Cicarevic serve sul centro destra Fabbri, tiro del difensore ribattuto, mischia in area, la difesa del Castenaso si salva.

32' Punizione sulla destra fuori area, sulla linea del fallo laterale, batte Canova palla in angolo. Nulla di fatto dal tiro della bandierina.

38' Azione insistita di Nisi che dalla via centrale va verso destra, sul suo cross si accende una mischia nell'area piccola senza esito.

Il Rimini è in forcing ma non sempre con lucidità e precisione.

44' Cicarevic dalla sinistra innesca Nisi, galoppata e colpo d'esterno con palla a fil di palo. Occasione Rimini.

FINITO IL PRIMO TEMPO 0-0

Iniziato il secondo tempo senza cambi su entrambi i fronti.

5' Fallo su Carlini, punizione da 25 metri di De Angelis: palla centrale, parata dal portiere.

7' Ripartenza del Castenaso dopo una mischia in area di Rimini, Canova serve Monti il cui siluro colpisce l'incrocio esterno dei pali alla destra di Roberto. Pericolo.

Si alza il ritmo della partita

12' Lancio di Fabbri, Cicarevic in scivolata devia fuori.

Nell'azione successiva il Rimini in vantaggio con Carlini con tiro di sinistro da centro area su assist di Cicarevic all'indietro, vicino allo spigolo dell'area piccola.

17' Entra Piazze per Vitucci

21' Tre cambi per il Castenaso.

28' Bertani serve in contropiede nel corridoio centrale Piazze: l'attaccante spalla a spalla viene chiuso dalla difesa.

30' Colpo di testa di Piazze parato a terra servito da Carnesecchi. Canova replica dal limite dell'area: palla alta di un soffio.

43' Fabbri in area a Cicarevic, tiro parato a terra del portiere. Pericolo.

Entra Pasquini al posto di Nisi

44' Il portiere Albieri in uscita salva su Cicarevic che puntava la porta dopo un recupero palla sulla trequarti del Rimini.

Tre minuti di recupero

48' Tiro a giro di Cicarevic alto sulla traversa.

L'arbitro fischia la fine della partita FINALE 1-0

Il Rimini allunga a +9 dal Castenaso e alla fine festeggia in mezzo al campo e poi sotto i distinti e la Curva Est mentre l'altoparlante del Romeo Neri irradia l'inno Rimini Vai. Ora bisognerà seguire le vicende del San Marino: se sarà escluso dal campionato il Rimini perderà i tre punti della vittoria sui titani e andrà a +7 sul Castenaso (contro i titani fu pareggio). In ogni caso la squadra di Gadda ha compiuto un bel passo verso la promozione.