Diretta testuale Eccellenza Girone B: Rimini - Sanpaimola 2-3

Biancorossi rullo compressore: 7 vittorie su 7 in campionato

Rimini - Sanpaimola

RIMINI (4-3-1-2): Roberto - Fabbri, Nava, Maggioli, Magnanini (24' st. Carlini)- Zannoni, De Angelis, Carnesecchi - Cicarevic - Bertani (30' st. Vitucci), Piazze. A disposizione: Renzetti, Pasquini, Bellavista, Ammora, Moricoli, Ciavatta, Moricoli. All.: Gadda.



SANPAIMOLA (4-3-3): Mordenti - Landini, Cortesi I, Alberani, Venturelli - Montuschi (30' st. Conde), Ferretti, Taroni - Bugani (34' st. Fiori), Filippi (11' st. Gramellini), El Ghazali. A disp.: Cortesi II, Villa, Guidi, Kaluseviko, Scarfo, Dadamo, Conde. All.: Sintini.



ARBITRO: Giorgini di Cesena.

RETI: 24' Zannoni, 26' Montuschi, 22' st. Montuschi, 25' Bugani, 43' Piazze



Inizio gara ore 15

Il Sanpaimola riuscirà a frenare l'inarrestabile Rimini, 7 vittorie su 7 in campionato? Il Sanpa è in serie positiva da 4 partite, ma quest'anno ne ha perse due contro Imolese e Massa Lombarda, le due squadre che, Rimini a parte, hanno destato l'impressione migliore.

Giornata di sole con temperatura estiva. Consegnata una maglia biancorossa dal presidente Marco Lombardi all'ex attaccante del Rimini Umberto Calcagno, oggi presidente dell'associazione italiana calciatori. Match sponsor è RomagnaBanca.

Il Rimini, come sempre in maglia biancorossa a scacchi, attacca da sinistra verso destra, il Sanpaimola in maglia.

Dopo otto secondi di gioco occasione per Zannoni che calcia sopra la traversa da centro area un lancio lungo dopo il calcio d'avvio.

9' Angolo di Carnesecchi, Piazze di testa manda alto.

12' Punizione del Rimini dalla trequarti, mischia in area, tocco finale di Nava con palla fuori

14' Rimessa laterale di Carnesecchi da sinistra, palla in area, rimane a terra Zannoni in uno scontro. Battuta dal fondo del Sanpaimola.

19' Il Rimini sbaglia un passaggio fuori area, El Hazali intercetta e calcia sul palo grazie al tocco decisivo di Roberto proteso in tuffo alla sua destra, la palla arriva Montuschi defilato e l'azione sfuma. Occasione per il Sanpaimola.

23' Angolo a sinistra di Carnesecchi, la difesa respinge, tiro da fuori di Cicarevic a lambitre la traversa.

24'GOL RIMINI DI ZANNONI Lancio di Cicarevic sulla trequarti a trovare Zannoni sul taglio in area, sulla destra, la mezzala scarta il portiere Mordenti e infila in porta

26' 1-1 Pareggio di Montuschi che a centro area batte il portiere Roberto dopo un contrasto vincente di Bugani 1-1. Per il Rimini è la prima rete subita al Romeo Neri.

32' Piazze scarta due avversari in area, cade a terra su forte pressione dell'avversario: l'arbitro fa continuare. Proteste vibranti dei biancorossi che invocano il rigore.

38' Su punizione dalla trequarti sinistra di Carnesecchi, Bertani colpisce di testa centralmente, palla tra le braccia del portiere Mordenti.

Il Rimini attacca, il Sanpaimola si difende mostrando una buona organizzazione.

Sul gong tiro a lato di Alberani alla destra del portiere da trenta metri.

RIPRESA

Al 4' Maggioli manda alto sulla traversa di testa un assist di Nava sempre di testa, dalla sinistra. Azione nata da punizione dalla trequarti. Grossa occasione per il Rimini.

8' Rimessa lateralea sinistra di Carnesecchi, palla a Piazze che in area tira, a lato.

14' tiro da fuori di Maggioli, il porteire ordenti devia in tuffo in angolo alla sua sinistra.

160 Piazze serve Cicarevic in piena area in verticale, il fantasista ormai solo verso la porta viene steso da dietro dal difensore che lo affianca: l'arbitro lascia proseguire tra le vibranti proteste e gli animi si scaldano.

20' Grande mischia in area Sanpaimola, che si salva con molto affanno. Il Rimini sta spingendo molto forte tra l'incitamento dei suoi tifosi.

22' Sanpaimola in vantaggio. Con il Rimini proteso in avanti, Montuschi vince un contrasto a tre quarti campo e si invola verso la porta battendo Roberto in uscita 1-2

25' Sanpaimola fa tris. Venturelli sulla fascia sinistra vola in progressione, mette in mezzo, la palla attraversa lo specchio della porta e sul paolo più lontano Bugani in scivolata mette in rete 1-3.

34' Colpo di testa di Piazze nell'area piccola, ma è troppo debole: para Mordenti

Il Rimini attacca ma il bunker del Sanpaimola resiste.

41' Tiro di Fabbri alto.

43' Vitucci solo davanti al portiere viene anticipato da un difensore in recupero. Angolo.

43' Piazze in mischia segna con un rasoterra in girata. 2-3

Cinque minuti di recupero

46' Colpo di testa di Carlini, palla alta su cross dalla sinistra, poco dopo silurodi zannoni a lato da trenta metri, di controbalzo.

47'Punizione centrale dai 20 metri per il Rimini. Tiro di Cicarevic, mischia in area. Nulla di fatto.

48' Mordenti perde palla in uscita, Vitucci calcia a lato.

FINITA 2-3

Prima sconfitta per il Rimini. Festa grande per il Sanpaimola in mezzo al campo per un colpo alla vigilia insperato. Domenica prossima scontro diretto alle ore 18 a Imola.