Diretta testuale finale Coppa Minetti: Novafeltria - Sporting Scandiano 0-0

Dopo aver eliminato il Casumaro, i gialloblù cercano la storica affermazione. Si gioca a Granarolo dell'Emilia

Novafeltria - Sporting Scandiano 0-0

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini, Castellani, Bardeggia, Frihat. A disp.: Olivieri, Medici, Carbonara, T.Pavani, Tamagnini, Camara, Galli, Canini, Astolfi. All.: Mancini.

SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Duci, Strozzi, Saetti Baraldi, Muratori, Bottazzi, Pederzoli, Corbelli, Giorgi, Barbieri. A disp.: Taglini, Romani, Ferrari, Lasagni, Saetti, Rinaldini, Gilioli, Raouf, Maglioli. All.: Galantini.

ARBITRO: Crociani di Cesena.

ASSISTENTI: Francavilla di Rimini e Caiazzo di Reggio Emilia.

RETI:

AMMONITI:



Fischio d'inizio alle 20.30. In caso di parità al 90', supplementari e rigori.

Inviato a Granarolo dell'Emilia: Riccardo Valentini. In redazione: Riccardo Giannini.

Il Novafeltria gioca la prima finale di coppa di Promozione Emilia Romagna della sua storia. Per l'occasione i gialloblù indossano un completo verde con bordi bianchi. Scandiano con la prima maglia a quarti rossoblu, calzoncini e calzettoni blu. Mancini, allenatore del Novafeltria, sceglie Bardeggia e Frihat in attacco, panchina per Canini e Galli.

PARTITI!

Tifosi del Novafeltria a Granarolo dell'Emilia

2' Scandiano in attacco, Giorgi entra in area sulla sinistra e crossa rasoterra, Renzetti anticipa il tap-in di Bottazzi, ancora Bottazzi dalla linea di fondo prova a rimettere sottoporta per una deviazione, ma Renzetti blocca.