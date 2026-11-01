Calcio Eccellenza girone B Diretta testuale Fratta Terme - Rimini

Local in serie positiva da 8 gare, il Rimini vuole l'allungo dalle inseguitrici Imolese e Castenaso

Fratta Terme - Rimini 0-2

FRATTA TERME (4-2-3-1): Lombardi - Panzavolta (25' st Crociati), Pezzi, Sedioli, Ravaioli (38' st Candoli) - Marozzi (39' st Giunchi), Vukaj - Spadaro (50' st Shyti), Ravaglioli (22' st Colli), Montesi - Ndiaye. A disp.: Lonzardi, Antonelli, Errani, Siboni. All.: Malandri.



RIMINI (4-3-1-2): Roberto - Fabbri, Nava, Maggioli, Carnesecchi - Bertani (46' st Moricoli), Nisi, Zannoni - Cicarevic - Piazze (27' st Carmona, 43' st Pasquini), Vitucci (24' st Bellavista). A disp.: Pollini, Magnanini, Mwape, Ciavatta, Carlini. All.: Gadda.



ARBITRO: Krolikowski di Modena

RETI: 19' Vitucci, 42' st Carmona.

AMMONITI: Sedioli, Maggioli, Vitucci, Nava, Bellavista, Carmona, Pezzi.

Inizio gara ore 14.30

A cura di Riccardo Giannini

Il Rimini dopo la sconfitta con il Sanpaimola ha ripreso al meglio la marcia, superando l'Imolese a domicilio e rifilando una manita al Neri al Pietracuta. Oggi l'avversario è un'ostica Fratta Terme, che dopo aver iniziato il campionato con due sconfitte, ha totalizzato otto risultati utili consecutivi.

Nessuna sorpresa in casa Rimini. Vitucci parte titolare, Nisi rimpiazza in regia l'indisponibile De Angelis. In difesa torna Maggioli dopo la squalifica.

Squadre in campo: locali in maglia a strisce verticali bianco-verde, calzoncini e calzettoni verdi. Rimini in casacca grigia con inserti rossi, calzoncini rossi, calzettoni grigi.

PARTITI!

1' Parte bene la Fratta, subito al tiro con Ravaglioli, Roberto ben piazzato respinge con i pugni, Spadaro ribatte, ma questa volta è la difesa a murare.

5' Spadaro guadagna una punizione interessante sulla destra.

6' Punizione di Ravaglioli in area, Ndiaye si eleva, ma non riesce a coordinarsi nell'impatto di testa, l'azione prosegue, ancora Ravaglioli al tiro, Carnesecchi respinge, forse col braccio. Protestano i locali.

7' Primo corner della partita a favore degli ospiti, complice una deviazione su cross del terzino destro Panzavolta.

Battuta di Spadaro, colpo di testa in tuffo di un giocatore della Fratta, la difesa biancorossa si salva nei pressi della linea. Ancora corner. Roberto esce male e respinge di pugno con affanno, Marozzi dal limite ci prova, ma il tiro è murato da un difensore. Buona partenza della squadra di casa.

9' MIRACOLO DI ROBERTO! Imbucata di Ravaglioli per il difensore Sedioli, che spara di destro, Roberto copre il primo palo con un ottimo riflesso.

Diluvio universale, forte pioggia sul terreno di gioco.

L'arbitro sospende (giustamente) la partita.

Alle 14.53 si riprende. Un'interruzione che aiuta il Rimini, in difficoltà per il forcing dei locali.

16' Primo angolo per i biancorossi, due quelli a favore della Fratta Terme. Nulla di fatto: Panzavolta tocca di testa, palla tra le braccia di Lombardi.

17' Ora ghiottissima punizione dal limite dell'area per il Rimini.

Carnesecchi tira con il mancino sulla barriera. Sembrava una punizione dalla mattonella per un destro, Cicarevic, ma il fantasista si è tolto dalla battuta.

18' Lombardi esce dalla propria area per anticipare di piede Leo Vitucci.

19' VITUCCI SEMPRE LUI! RIMINI AVANTI! Piazze vince un contrasto e si trova al tiro dopo un triangolo con Cicarevic, grande respinta di Lombardi, ma Vitucci è ben appostato e trova il tap-in vincente.

22' Piazze guadagna il secondo angolo (2-2 il conto dei corner). Bene la difesa della Fratta, che allontana il pericolo.

23' Dominio Rimini ora. Terzo corner per i biancorossi.

24' Collezione di corner per il Rimini che tiene sotto pressione la Fratta Terme.

25' Montesi cerca il break con un'azione in solitaria, Fabbri monumentale lo ferma.

34' Quinto angolo per il Rimini, ma nessun pericolo per Lombardi.

42' Piazze ci prova di destro da posizione defilata, conclusione potente, bravo Lombardi a bloccare in due tempi.

FINE PT Buon primo tempo disputato da entrambe le squadre, il Rimini ha fatto valere la sua esperienza. Vantaggio preziosissimo.

SI RIPARTE!

49' Bella iniziativa di Ravaglioli, che si libera in slalom, ma il tiro viene deviato in angolo dalla difesa. Quarto angolo per la Fratta.

55' tiro cross di Ravaioli, Roberto è bravo a smanacciare in angolo, togliendo la sfera da sotto la traversa.

60' LOMBARDI SALVA! Zannoni cerca l'imbucata per Vitucci, grande intervento in scivolata di Pezzi. Il Rimini recupera palla e allarga a destra per Fabbri, cross in area, il colpo di testa di Zannoni è murato, Piazze ci prova da pochi passi, anche se da posizione defilata, bel riflesso di Lombardi che respinge.

63' Lombardi pasticcia di piede sul pressing di Piazze, il portiere si salva poi in angolo, sempre di piede.

65' Brivido per il Rimini. Ravaglioli si libera di Fabbri, forse fallosamente, ma entrato in area non tira, preferendo cercare un compagno che non c'è: Montesi è in ritardo e viene chiuso.

69' Il Rimini si scopre: Bellavista per Vitucci, con Fabbri che avanza sulla linea d'attacco.

80' Tanto agonismo. Il Rimini dimostra anche di saper lottare su un campo in condizioni al limite dopo la pioggia.

87' RIMINI GOL Contropiede vincente, Carmona solo davanti a Lombardi non perdona. Rimane però a terra dolorante.

FINITA! Il Rimini espugna il campo della Fratta Terme. Sono sei su sei in trasferta. Imolese e Castenaso rimangono rispettivamente a -9 e - 6.