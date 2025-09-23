Diretta testuale Guidonia - Rimini 0-0
I biancorossi cercano il primo successo lontano dal Romeo Neri
RISULTATO: 0-0
MARCATORI:
GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2): Mazzi - Malomo, Esempio, Cristini - Zappella, Tessiore, Santoro, Tascone, Errico - Bernardotto, Spavone.
IN PANCHINA: Mastrangelo, Ruggiero; Mule, Marchioro; Franchini, Sannipoli, Mastrantonio, Russo, Calzone, Stefanelli; Falleni, Calì, Zuppel.
ALLENATORE: Ginestra.
RIMINI (3-5-2): Vitali - Lepri, Bellodi, Longobardi - Boli, Asmussen, De Vitis, Piccoli, Ferrarini - D'Agostini, Capac.
IN PANCHINA: Pirini, Gagliano, Moray, Fabbri, Petta, Falasco; MIni, Leoncini, Rubino.
ALLENATORE: D'Alesio.
ARBITRO: Nigro di Prato.
RETI:
AMMONITI: Santoro.
ESPULSI:
NOTE: angoli 1-0, tiri in porta 4-0.
A cura di Riccardo Giannini
Inizio gara ore 18.30
Il Rimini risollevato dal successo nel derby prova a proseguire il suo percorso di crescita sul campo della matricola Guidonia, che schiera una formazione molto esperta: due soli Under in campo, il 2004 scuola Napoli Spavone e il portiere Mazzi, classe 2003, ex Carrarese. Il Rimini conferma lo schieramento di partenza con il Forlì, con cinque Under in campo e De Vitis nel ruolo di mediano davanti alla difesa.
Si giocherà sotto una fitta pioggia.
Squadre in campo, locali in completo blu con sfumatura verticale rossa, Rimini in completo bianco con banda centrale sfumata rossa.
PARTITI!
3' Si gioca sotto il diluvio...Le due squadre si danno battaglia in questi primi minuti.
8' CHE PARATA DI VITALI! Cross di Zappella da destra, Bernardotto di testa costringe Vitali a una grande parata, il portiere si inarca e con la mano destra smanaccia.
9' VITALI!! Spavone trova la percussione centrale, destro dal limite angolato, il portiere si tuffa sulla sua sinistra e in due tempi neutralizza a terra. Parata non facile, anche per il terreno reso umido dalla pioggia.
15' Cross di Zappella da destra, Spavone da due passi non riesce a calciare al volo: prova a stoppare, l'azione sfuma.
17' Palo di Tascone. Cross di Zappella da destra, Tascone dimenticato sul secondo palo, da due passi, ma un po' defilato, il centrocampista di testa colpisce il montante.
21' Angolo di Santoro, Errico prova la deviazione di sinistro, ma il tiro manca completamente la porta.