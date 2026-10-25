Calcio Eccellenza girone B Diretta testuale Imolese - Rimini: biancorossi dominanti, finisce 0-2

Imolese reduce dal pari per 0-0 con il Massa Lombarda, Rimini dallo stop con il Sanpaimola dopo 7 vittorie di fila

Imolese - Rimini 0-2

IMOLESE (3-4-1-2): Giacomel - Dall'Osso (46' st Naldi), Ricci, Perdisa (43' st Ruggeri) - Toure, Cipriani (26' st Dragoi), Gasperi, Lo Molino - Belcastro (19' st Giovannini) - Broso (43' st Suarez), Baietti. A disp.: Halili, Said, Patelli, Pagano. All.: Antonioli.



RIMINI (4-3-2-1): Roberto - Fabbri, Nava, Magnanini, Carnesecchi - Bertani (42' st Bellavista), De Angelis, Zannoni - Carlini (30' st Moricoli), Cicarevic (47' st Pasquini) - Piazze (24' st Vitucci). A disp.: Pollini, Ammora, Mwape, Maggioli, Ciavatta. All.: Gadda.

ARBITRO: Romini di Ravenna.

RETI: 8' st Zannoni, 25' st Vitucci.

AMMONITI: Baietti, Magnanini, Ricci, De Angelis, Toure, Dragoi.

ESPULSI: 39' pt Maggioli dalla panchina, 37' st Baietti.



Inizio gara ore 18

A cura di Riccardo Giannini

È il giorno del big match: il Rimini, reduce dalla prima sconfitta stagionale, affronta la sua rivale Imolese. Le due squadre sono separate da tre punti in classifica: conduce il Rimini, che prima della sconfitta con il Sanpaimola aveva fatto bottino pieno, 21 punti su 21 a disposizione. L'Imolese è reduce invece dal pari a reti inviolate in casa con il Massa Lombarda, candidato a essere il terzo incomodo nel duello tra biancorossi e rossoblù.

Nessuna sorpresa nella formazione del Rimini: Magnanini dà un turno di riposo a Maggioli, come annunciato da Gadda, mentre Carlini vince il ballottaggio con Vitucci. Imolese senza l'esterno offensivo Battisti, Antonioli dovrebbe schierare un 3-4-1-2 con le due punte Baietti e Broso. Ruggeri e Said partono dalla panchina.

Imolese in completo bianco con bordi rossoblu, Rimini in maglia da trasferta grigia con sfumature rosse.

SI PARTE!

6' Gasperi, regista forlivese dell'Imolese, ci prova da fuori. Tiro a lato.

10' Fallo in attacco di Baietti e giallo per l'attaccante dell'Imolese.

11' Pretenzioso tentativo da lontanissimo di Belcastro, palla alta.

15' Gara equilibrata e piuttosto fisica, due squadre che stanno onorando per agonismo il big match del girone B.

16' Primo corner della gara a favore dei locali. Nulla di fatto.

19' Altro angolo per la squadra di casa, batte Belcastro, ma Piazze allontana di testa.

22' Baietti difende palla e scarica a sinistra per Lomolino, cross verso il secondo palo, Toure si inserisce ma il colpo di testa è nettamente alto.

24' Punizione per il Rimini, Fabbri di testa prolunga per Piazze pescato in fuorigioco. Il colpo di testa era comunque alto e non di poco.

25' Terzo angolo per l'Imolese, che spinge. Ma biancorossi compatti e attenti in difesa. Sulla battuta di Belcastro nulla di fatto.

28' Punizione di Belcastro da posizione laterale, Roberto allontana con i pugni.

30' Complessivamente meglio l'Imolese, finora comunque nessuna occasione da gol e nessun tiro in porta.

31' Belcastro dribbla un avversario e cerca Baietti in profondità, Roberto è in vantaggio ed esce basso a bloccare.

33' Cicarevic sulla sinistra si porta il pallone sul destro e crossa, la palla però si spegne tra le braccia di Giacomel.

34' Il Rimini ora sembra voler prendere in mano il pallino del gioco. Palla pericolosa di Cicarevic che "danza" in area senza deviazioni.

37' Carlini fa viaggiare Fabbri sulla destra, cross e bella uscita di Giacomel a bloccare.

39' Momento di tensione con giallo per Ricci e Magnanini, ma soprattutto ingenuità di Maggioli: il difensore, oggi tenuto in panchina a riposo, prende il rosso per protesta.

40' L'Imolese pasticcia e regala il primo corner al Rimini. Bella uscita di Giacomel ad allontanare di pugno.

45' Fabbri crossa da destra, Cicarevic appostato un passo dentro l'area manca la coordinazione.

Tre minuti di recupero

45' +1 MIRACOLO DI GIACOMEL. Cicarevic ci prova dalla sua mattonella, sulla sinistra, con il destro a giro. Il portiere vola a mano aperta e devia in angolo. Sul corner la palla arriva a Nava, che prima di tirare si aggiusta il pallone con le mani. Fallo.

Il miracolo di Giacomel PH Gilberto Poggi

FINE PRIMO TEMPO

Si riparte

47' Percussione centrale di Belcastro, grande copertura di Zannoni che interrompe l'azione.

52' Imolese vicina al gol. Belcastro lancia Broso che prova a incrociare il tiro, palla fuori.

53' GOOOOOL RIMINI! Splendida azione in velocità dei biancorossi, Carlini serve Zannoni che anticipa l'uscita bassa di Giacomel e infila in rete.

58' Ora l'Imolese prova a spingere, ma il Rimini è attento a chiudere ogni varco.

60' Angolo per il Rimini (3-3 il conto dei corner). I biancorossi manovrano alla battuta, ma poi il cross di De Angelis produce un nulla di fatto.

64' Il Rimini palleggia per tenere l'Imolese lontana dalla metà campo biancorossa.

64' Quarto corner per i biancorossi. Belcastro esce: era reduce da un problema fisico. Nulla di fatto sulla battuta dell'angolo.

70' GOOOOOL RIMINI! De Angelis serve in profondità Vitucci, appena entrato in campo, perfetto il colpo sotto sull'uscita di Giacomel.

72' L'Imolese pareggia il conto dei corner (4-4), ma non si avvicina a Roberto.

74' Giovannini ci prova, ma il destro viene deviato in angolo da un difensore.

81' L'Imolese prova a riaprirla. Cross di Perdisa e colpo di testa di Broso, palla che esce non di tanto.

82' Imolese in dieci, doppio giallo per Baietti.

84' Giacomel esce di piede in area per anticipare Moricoli, liberato dopo un contrasto aereo con Zannoni protagonista. Molto bravo il portiere ex Virtus Verona e Spal.

88' Numero di VItucci che salta un avversario e allarga a sinistra per Cicarevic che mette palla in area, lo stesso Vitucci e Moricoli si ostacolano, ringrazia l'Imolese che può spazzare la palla.

Sei minuti di recupero

FINITA AL GALLI. Meritata vittoria del Rimini