Altarimini

Diretta testuale Juventus Next Gen - Rimini

I biancorossi, rinfrancati dalla vittoria di Perugia, cercano il quarto successo stagionale

A cura di Riccardo Giannini Redazione
19 ottobre 2025 10:29
Diretta testuale Juventus Next Gen - Rimini - Diretta testuale Rimini - Juventus Next Gen
Diretta testuale Rimini - Juventus Next Gen
Rimini
Sport
Condividi

RISULTATO:
MARCATORI:

RIMINI (3-5-2):
IN PANCHINA:
ALLENATORE: D'Alesio.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2):
IN PANCHINA:
ALLENATORE: Brambilla.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa
AMMONITI:
ESPULSI:
NOTE:

Inizio gara ore 14.30

A cura di Riccardo Giannini

Il Rimini torna al Neri dopo la bella vittoria ottenuta in casa del Perugia. L'obiettivo è conquistare il quarto hurrà stagionale e cancellare la penalizzazione. L'avversario è la Juventus Next Gen allenata da Massimo Brambilla.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini