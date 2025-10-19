Diretta testuale Juventus Next Gen - Rimini
I biancorossi, rinfrancati dalla vittoria di Perugia, cercano il quarto successo stagionale
A cura di Redazione
19 ottobre 2025 10:29
RISULTATO:
MARCATORI:
RIMINI (3-5-2):
IN PANCHINA:
ALLENATORE: D'Alesio.
JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2):
IN PANCHINA:
ALLENATORE: Brambilla.
ARBITRO: Iacobellis di Pisa
AMMONITI:
ESPULSI:
NOTE:
Inizio gara ore 14.30
A cura di Riccardo Giannini
Il Rimini torna al Neri dopo la bella vittoria ottenuta in casa del Perugia. L'obiettivo è conquistare il quarto hurrà stagionale e cancellare la penalizzazione. L'avversario è la Juventus Next Gen allenata da Massimo Brambilla.