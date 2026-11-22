FINITA
Prima sconfitta in trasferta per il Rimini, seconda stagionale. Imprese dal Massa Lombarda, dubbi però sulla regolarità del gol
Biancorossi a caccia della sesta vittoria di fila
Massa Lombarda - Rimini 1-0
MASSA LOMBARDA (4-1-4-1): Baldassarri - Morara, Chelli, Poggesi, Massueme - Pasi - Golfarelli (31' st Donattini), Merciari, Eleonori, Pirazzoli (27' st Vinci) - Malo (49' st Brescia). A disp.: Billi, Xhediku, Badiali, Trandafili, Dall'Osso, Ferri. All.: Giovannini (Mosconi sq.).
RIMINI (4-3-2-1): Roberto - Moricoli, Nava, Magnanini, Carnesecchi - Zannoni, De Angelis, Nisi (28' st Pasquini) - Carlini, Cicarevic - Piazze (24' st Vitucci). A disp.: Renzetti, Fabbri, Bellavista, Ammora, Pollini, Maggioli, Ciavatta. All.: Gadda.
ARBITRO: Ferri di Bologna
RETI: 44' st Malo.
AMMONITI: Nava, Massueme, De Angelis, Donattini.
ESPULSI: 45' st Gadda.
Inizio gara ore 18.30, a cura di Riccardo Giannini.
26 aggiornamenti · iniziata il 22 novembre 2026
Prima sconfitta in trasferta per il Rimini, seconda stagionale. Imprese dal Massa Lombarda, dubbi però sulla regolarità del gol
93' Il Rimini ci prova con Nava, tiro rimpallato. La palla finisce contro Nava. Si ripartirà con una rimessa dal fondo di Baldassarri.
Clamoroso, Moricoli si ferma (pensando il pallone fosse uscito), Malo si invola, entra in area e trafigge Roberto sul primo palo. Protesta il Rimini: sulla percussione di Malo, il pallone era probabilmente uscito sulla linea laterale
83' Magnanini recupera palla e serve Carlini, che dal limite ci prova col sinistro. Tiro velenoso, Baldassarri è bravo a deviare in angolo.
76' Il Rimini ha una punizione interessante sulla trequarti destra, batte De Angelis. Nulla di fatto
69' Entra Vitucci, Piazze non ha brillato anche se per impegno è stato encomiabile
64' Moricoli prova a sorprendere Baldassarri con un tirocross, palla che non inquadra il bersaglio
61' Ancora l'ottimo Carlini guadagna un calcio di punizione dalla mattonella ideale per lui e Carnesecchi. Niente da fare, palla respinta dalla barriera
59' Piazze lanciato a rete, c'è un fuorigioco segnalato dal guardalinee. Chelli aveva commesso fallo e l'arbitro aveva già estratto il rosso
52' Nisi ci prova da fuori area, tiro sporcato che finisce morbido tra i guanti di Baldassarri
47' Pirazzoli si accentra e calcia di destro a giro, palla destinata a infilarsi sotto l'incrocio dei pali, Roberto fa una magia: vola e mette in angolo
Rimini solo a tratti dominante come blasone e valore della formazione richiederebbero. Vedremo in questa ripresa
Nessun minuto di recupero. Si chiude la prima frazione sullo 0-0
42' Carlini guadagna una punizione al limite dell'area, posizione piuttosto centrale. Il fallo è di Morara. Cicarevic batte però male, palla sulla barriera
35' Carlini pennella da destra per Carnesecchi a sinistra, il velenoso cross radente viene intercettato in due tempi da Baldassarri.
31' Carlini prova il sinistro dal limite dell'area, conclusione un po' velleitaria. Palla fuori
28' Filtrante a cercare in profondità Malo, ma Roberto è attento e blocca in uscita bassa.
25' La prestazione del Rimini è salita di tono. Quattro corner a favore dei biancorossi, zero per gli avversari, ora costretti ad asserragliarsi in difesa
21' Alza la pressione il Rimini, sugli sviluppi del corner Nava chiama Baldassarri alla respinta.
Al 20' Zannoni ci prova, Baldassarri si distende e salva in angolo. Secondo corner per i biancorossi
14' Malo triangola con un compagno ed entra in area, in posizione defilata trova il "cucchiaio" sull'uscita di Roberto, la palla colpisce il palo esterno.
5' Punizione tagliata da Malo dalla sinistra, pallone insidioso: nessun giocatore del Massa riesce a deviare. Palla fuori
2' Sugli sviluppi del primo angolo, Carnesecchi ci prova da fuori area, sinistro che termina alto.
Fischio di inizio a Budrio, il Rimini attacca da destra verso sinistra.
Squadre in campo, Rimini in maglia a scacchi biancorossi, calzoncini e calzettoni rossi. Completo nero con bordi bianchi per il Massa Lombarda.
Il Rimini scende in campo, a Budrio, con la possibilità di andare a +11 sul Castenaso a + 14 sull'Imolese, che nelle gare di oggi pomeriggio sono stati fermati sul pari da Fratta Terme e Valsanterno. I biancorossi devono anche riscattare l'eliminazione in coppa, una "macchiolina" che non cancella la finora trionfale galoppata al vertice del girone B di Eccellenza