Altarimini

Diretta testuale Novafeltria - Misano

Fari sul campionato di Promozione girone D: segui la diretta di altarimini.it

A cura di Riccardo Giannini Redazione
14 settembre 2025 15:13
Novafeltria - Misano
Novafeltria
Sport
Novafeltria - Misano

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani, Canini, Camara, Galli. A disp.: Tani, Medici, Semprini, Paesini, Sacchini, Frihat, Ciccioni, Astolfi. All.: Mancini.

MISANO: Conti, Di Pollina, Bacchiocchi, Gudenzoni, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Kolpachov, Torsani, Simoncelli, Pecci. A disp.: Remedia, Cecci, Casali, Cesarini, Tamai, Laro, Alvisi, Di Blasio, Maltoni. All.: Muratori.

ARBITRO: Ferri di Bologna

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

