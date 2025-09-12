Riapre la pesca dell’Alto Adriatico: tutti i banchi del Mercato Coperto pronti ad accogliere il pescato fresco

Riapertura totale da lunedì 15 settembre

La Direzione del Mercato Centrale Coperto di Rimini annuncia la riapertura totale della pesca nell’Alto Adriatico a partire da lunedì 15 settembre. Tutte le barche della Marineria di Rimini torneranno in mare e, di conseguenza, da martedì 16 settembre i cittadini e i visitatori potranno trovare nuovamente attivi gli oltre 55 banchi della pescheria del Mercato Coperto, ricchi di pesce fresco in tutte le sue varietà.

In relazione alla stagionalità, è prevista un’abbondanza di triglie, canocchie, moli, sogliole, alici e seppiolini. Gli operatori del Mercato Coperto attendono i clienti per condividere con loro uno dei momenti più significativi dell’anno, un rito che da decenni rappresenta una tradizione radicata nella vita della città di Rimini.

La pescheria del Mercato Coperto, tra le più grandi e qualificate della regione, offre un assortimento che spazia dal pescato a km 0 ai molluschi, fino a prodotti italiani allevati, congelati e di importazione, confermandosi un punto di riferimento per qualità e varietà.