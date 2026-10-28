Calcio Eccellenza girone B Diretta testuale Novafeltria - Santarcangelo

All'Urbini Casali un derby inedito: in palio punti salvezza

Novafeltria - Santarcangelo 1-0

NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra, T.Pavani (47' pt Carbonara), Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva (44' st Giannini), Parma (21' st Giacomini), Rama (11' st Frihat), F.Mancini, Galli (11' st Castellani). A disp.: Grazia, Ferrari, Cobo. All.: M.Mancini.



SANTARCANGELO: Golinucci, Tassinari, Pironi (12' st Domeniconi), Zaghini, Giorgini, Jaupi, Fuchi, Dy.Capasso, Foschi, De.Capasso (16' st Muratori), Da Rugna (12' st Banzola). A disp.: Boujir, Seye, Cenci, Magnani, Lepri, Semprini. All.: Mastronicola.



ARBITRO: Domeniconi di Faenza.

RETI: 18' pt F.Mancini.

AMMONITI: Tassinari, Fuchi, Piva, Zaghini, Frihat.

ESPULSI: 42' st Banzola.



Inizio gara ore 15

Dallo stadio Urbini-Casali Riccardo Valentini, in redazione Riccardo Giannini

Oggi a Secchiano in palio punti salvezza tra il Novafeltria, rinfrancato dai tre punti conquistati a Cattolica con il San Marino, e il Santarcangelo, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I locali si schierano con il 4-3-2-1, con Galli e Rama a supporto di Filippo Mancini. Giacomini torna in panchina assieme al recuperato Frihat. A centrocampo turno di riposo per Castellani, dentro Parma. In difesa Tommaso Pavani e Nucci, ex di turno, vincono come previsto i ballottaggi con Carbonara e Giannini. Novità tra gli ospiti: Pironi a sinistra vince il ballottaggio con Domeniconi, Brolli non c'è, sostituito da Tassinari. Mastronicola dovrebbe schierare un 4-4-2 con Fuchi e Devin Capasso esterni, davanti la coppia formata da Foschi e Da Rugna. Dylan Capasso opererà come mediano a fianco del regista Giorgini, ex di turno.

SI PARTE!



4' Clementini pericolosi, Fuchi, l'esterno sinistro offensivo, si accentra e chiama Balducci a una non facile respinta. Palla fuori area, Devin Capasso ci prova, ma la mira è alta.

7' Punizione dai 25 metri per il Santarcangelo, bordata di Fuchi e grande intervento di Balducci che si salva in angolo. Sul corner, battuto basso, si avventa Zaghini, ma il tocco del difensore è fuori misura.

18' GOL NOVAFELTRIA. Parma, uno degli ex, riparte dopo aver conquistato palla. Assist per Mancini che controlla, liberandosi del suo marcatore, poi piattone rasoterra che non dà scampo a Golinucci.

22' Novafeltria ora in fiducia dopo il gol. Galli in area, seppur circondato da tre avversari, riesce a tirare, Golinucci conferma di essere tra i migliori portieri del girone, deviando in angolo.

41' Giorgini ci prova su punizione, ma Balducci para senza problemi.

Da segnalare la presenza di ultras del Santarcangelo che contestano l'attuale società, in primis per l'impiego del prefisso Young, in secondo luogo per il progetto tecnico.

45' Ennesimo infortunio traumatico patito da un calciatore del Novafeltria. Entra l'ambulanza per Tommaso Pavani, dopo un contrasto con Fuchi.

45' + 3': bella combinazione del Novafeltria tra Guerra, Rama e Filippo Mancini, quest'ultimo va al tiro, mira alta.

FINE PRIMO TEMPO Buona prestazione del Novafeltria, meritatamente in vantaggio. Buona partenza del Santarcangelo che ora deve reagire.

La partita non è ancora ricominciata. Deve rientrare l'ambulanza che ha portato Tommaso Pavani in ospedale dopo l'infortunio.

Alle 16.24 si riparte. Novafeltria avanti di una rete.

47' NOVAFELTRIA VICINO AL BIS. Affondo di Guerra sulla fascia destra, cross verso il secondo palo, Rama colpisce di testa a botta sicura, ma Golinucci è pronto e respinge.

65' Spunto di Piva che entra in area, poi pecca di altruismo: non tira da buona posizione e serve Frihat, il cui tiro viene poi murato dalla difesa.

68' Ancora Novafeltria all'attacco, Mancini calcia dal vertice sinistro dell'area, bravo Golinucci a ribattere, poi sempre da fuori area ci prova Giacobbi, mira altissima.

70' Novafeltria padrone del campo, Frihat si libera in area e serve Giacomini pronto al tap-in vincente: ma c'è il fischio dell'arbitro, che punisce una trattenuta di Frihat.

78' Filippo Mancini in contropiede serve Frihat, che al centro dell'area perde il tempo della battuta. Dopo un dribbling di troppo, la conclusione viene smorzata da un difensore. Nessun pericolo per Golinucci.

80' Punizione dalla lunga distanza di Giorgini, palla in area, Balducci in uscita pasticcia a più riprese, ma la difesa riesce ad allontanare.

87' Santarcangelo in dieci. Rosso per Banzola, fallo su Frihat lanciato a rete.

Cinque minuti di recupero

92' Ancora Novafeltria vicino al gol, Frihat per Guerra che smarca Mancini, il tiro è alto.

94' Guerra per Mancini, che tutto solo davanti a Golinucci colpisce una clamorosa traversa.

FINITA Meritata vittoria del Novafeltria, sei punti in 4 giorni tra Cattolica con il San Marino e oggi a Secchiano con il Santarcangelo. Erano due scontri salvezza e i ragazzi di Mancini non hanno fallito l'obiettivo.