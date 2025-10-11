Altarimini

Diretta testuale Perugia - Rimini

I biancorossi di D'Alesio ritrovano Piero Braglia

A cura di Riccardo Giannini Redazione
11 ottobre 2025 12:09
Inizio gara ore 14.30

A cura di Riccardo Giannini

Il Rimini ritrova Piero Braglia, per qualche settimana il responsabile della prima squadra. Il tecnico toscano è stato chiamato in corsa a Perugia, squadra partita con ben altre prospettive e ora in lotta per la salvezza. Sulla panchina c'è D'Alesio, promosso dalla precedente proprietà e poi confermato dalla nuova proprietà dopo l'addio di Braglia. Nel Perugia milita invece Linas Megelaitis, tra i protagonisti nelle ultime 2 stagioni in maglia biancorossa.

