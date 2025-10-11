Diretta testuale Perugia - Rimini
I biancorossi di D'Alesio ritrovano Piero Braglia
A cura di Redazione
11 ottobre 2025 12:09
RISULTATO:
MARCATORI:
PERUGIA (4-3-1-2):
IN PANCHINA:
ALL.: Braglia.
RIMINI (3-5-2):
IN PANCHINA:
ALL.: D'Alesio.
ARBITRO: Picardi di Viareggio.
AMMONITI:
ESPULSI:
NOTE:
Inizio gara ore 14.30
A cura di Riccardo Giannini
Il Rimini ritrova Piero Braglia, per qualche settimana il responsabile della prima squadra. Il tecnico toscano è stato chiamato in corsa a Perugia, squadra partita con ben altre prospettive e ora in lotta per la salvezza. Sulla panchina c'è D'Alesio, promosso dalla precedente proprietà e poi confermato dalla nuova proprietà dopo l'addio di Braglia. Nel Perugia milita invece Linas Megelaitis, tra i protagonisti nelle ultime 2 stagioni in maglia biancorossa.