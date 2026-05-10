Diretta testuale Playoff Promozione: Cervia - Novafeltria 0-0
I gialloblù di Mancini cercano l'impresa in casa della squadra allenata da Bernacci
Cervia - Novafeltria 0-0
CERVIA: Fusconi, A.Mazzarini, Di Gilio, Valdinoci, Ndreu, Maltoni, L.Merloni, Asslani, Drudi, Masciullo, Rizzo. A disp.: Borriello, Marangoni, Molfetta, B.Merloni, Bullini, Melandri, Biondi, Zoffoli, F.Mazzarini. All.: Bernacci.
NOVAFELTRIA: Renzetti, T.Pavani, A.Pavani, Carbonara, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini, Tamagnini, Canini, Frihat. A disp.: Grazia, Nucci, Guerra, Ciccioni, Castellani, Bardeggia, Galli, Astolfi, Camara. All.: Mancini.
ARBITRO: Danielli di Bologna.
RETI:
AMMONITI:
ESPULSI:
Inviato allo stadio Riccardo Valentini, in redazione Riccardo Giannini.
Fischio di inizio alle 16.30
PARTITI! Si gioca sotto la pioggia. Tribuna gremita di tifosi.
1' Splendida palla in profondità di Giacobbi per Giorgini, il tiro del centrocampista viene però stoppato da un difensore locale.