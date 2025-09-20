Ancora Barbatosta: il Tropical Coriano agguanta il pari con il Progresso (1-1)
Subito a segno la squadra di casa con Calabrese, poi nella ripresa pari del solito Barbatosta
Progresso - Tropical Coriano 1-1
PROGRESSO (4-3-1-2): Roccia - G.Barbaro, Cestaro, Giovane, Stellacci (26' st Cavazza) - Kola (26' st Dandini), Maltoni, Sansò (18' st Del Bianco) - Bortolotti (31' st Zattoni) - Calabrese (39' st Cavini), Mascanzoni. A disp.: Gelati, Bonetti, S.Barbaro, Cortesi. All.: Graffiedi.
TROPICAL CORIANO (4-3-2-1): Pollini - Pungelli, Cannino, Rossi, Evaristi (1' st Moricoli) - Bellavista (1' st Vinci), Fabbri (1' st Franco), Carnesecchi - Enchisi (22' st Barbatosta), Scarponi (37' st Bartoli) - Pacchioni. A disp.: De Gori, Anastasi, Mancini, Brisku. All.: Scardovi.
ARBITRO: Pani di Sassari.
RETI: 10' Calabrese, 29' st Barbatosta
NOTE: recupero 5' st. Ammoniti: Calabrese, Maltoni, Del Bianco, Cavazza, G.Barbaro, Rossi, Scarponi, Carnesecchi.
CASTEL MAGGIORE Il Tropical Coriano, 1 punto nelle prime due gare di Serie D, sfida il Progresso, ancora a secco di punti. La squadra rossoblù è allenata da Mattia Graffiedi.
10' GOL PROGRESSO: Calabrese prende palla poco oltre il limite, salta un uomo, arriva dentro l'area indisturbato, mancino rasoterra angolato, Pollini si distende sulla sinistra ma nulla può.
23' Calabrese pericoloso da calcio da fermo da posizione defilata, Pollini si oppone respingendo la conclusione velenosa. Per ora si gioca in una sola metà campo.
34' Angolo da destra di Sansò, testa di Mascanzoni appostato sul primo palo, traversa piena.
44' Ancora Progresso con Giovane che caparbiamente conquista un pallone sulla fascia destra, traversate pericolosissimo che attraversa tutta l'area, nessuno arriva sulla sfera.
FINE PT
Cambia volto il Tropical Coriano. Ora con Pacchioni c'è Vinci, alle spalle Scarponi. A centrocampo Franco, Carnesecchi ed Enchisi. Moricoli corre sull'out di sinistra.
10' st Miracolo di Pollini su colpo di testa pericoloso di Bortolotti, servito da una punizione di Sansò.
29' st GOL TROPICAL!!
EL SEGNA SEMPER LU: BARBATOSTA!! Scarponi tocca corto al limite su punizione, Barbatosta da poco entrato fa partire un tiro potente che batte Roccia.
42' st Incredibile slalom di Maltoni che salta in sequenza quattro avversari, ma una volta arrivato in area calcia debolmente. Pollini blocca.
FINALE A CASTEL MAGGIORE, il Tropical Coriano agguanta il pareggio con Barbatosta.