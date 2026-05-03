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Diretta testuale Promozione D: sfida salvezza Bellariva - Bellaria Igea Marina

Aggiornamenti anche degli altri campi per l'ultima giornata del girone D di Promozione

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
03 maggio 2026 12:02
Diretta testuale Promozione D: sfida salvezza Bellariva - Bellaria Igea Marina -
Rimini
Sport
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Bellariva - Bellaria Igea Marina

BELLARIVA:

BELLARIA IGEA MARINA:

ARBITRO: Nuzzo di Forlì
RETI:
AMMONITI:
ESPULSI:

In redazione Riccardo Giannini, allo stadio di Bellariva Stefano Ferri

Dalle 15.30 diretta testuale Bellariva - Bellaria Igea Marina, sfida decisiva per la salvezza, ma anche aggiornamenti dagli altri campi. Si gioca oggi l'ultima giornata di regular season.

Bellariva e Bellaria Igea Marina: chi vince va ai playout, chi perde retrocede. In caso di pari, spareggio.

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