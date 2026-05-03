Diretta testuale Promozione D: sfida salvezza Bellariva - Bellaria Igea Marina
Aggiornamenti anche degli altri campi per l'ultima giornata del girone D di Promozione
A cura di Riccardo Giannini
03 maggio 2026 12:02
Bellariva - Bellaria Igea Marina
BELLARIVA:
BELLARIA IGEA MARINA:
ARBITRO: Nuzzo di Forlì
RETI:
AMMONITI:
ESPULSI:
In redazione Riccardo Giannini, allo stadio di Bellariva Stefano Ferri
Dalle 15.30 diretta testuale Bellariva - Bellaria Igea Marina, sfida decisiva per la salvezza, ma anche aggiornamenti dagli altri campi. Si gioca oggi l'ultima giornata di regular season.
Bellariva e Bellaria Igea Marina: chi vince va ai playout, chi perde retrocede. In caso di pari, spareggio.