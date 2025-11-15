Altarimini

Diretta testuale Rimini - Ascoli

Il Rimini senza punti da due partite ospita una delle formazioni più attrezzate del girone B

A cura di Riccardo Giannini Redazione
15 novembre 2025 13:16
Diretta testuale Rimini - Ascoli - Diretta testuale Rimini - Ascoli
Diretta testuale Rimini - Ascoli
Rimini
Sport
Condividi

RISULTATO:
MARCATORI:

RIMINI (3-5-2):
IN PANCHINA:
ALLENATORE: D'Alesio.

ASCOLI (4-2-3-1):
IN PANCHINA:
ALLENATORE: Tomei.

ARBITRO: Di Loreto di Terni.
AMMONITI:
ESPULSI:
NOTE:

A cura di Riccardo Giannini

Il Rimini, a secco di punti da due partite, riceve una delle "big three" del girone B di Serie C: l'Ascoli allenato da Tomei. Per i bianconeri la partita di oggi è cruciale per non perdere troppo terreno dall'Arezzo e dal Ravenna, che in questo momento stanno duellando per il primo posto.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini