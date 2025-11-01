Altarimini

Diretta testuale Rimini - Bra

Quattro punti nelle ultime tre partite per i biancorossi, oggi importante sfida salvezza con il Bra

A cura di Riccardo Giannini Redazione
01 novembre 2025 13:05
Diretta testuale Rimini - Bra - Diretta testuale Rimini - Bra
Diretta testuale Rimini - Bra
Rimini
Sport
Condividi

RISULTATO:
MARCATORI:

RIMINI (3-5-2):
IN PANCHINA:
ALLENATORE: D'Alesio.

BRA (3-5-2):
IN PANCHINA:
ALLENATORE: Nisticò.

ARBITRO: Migliorini di Verona.
AMMONITI:
ESPULSI:
NOTE:

A cura di Riccardo Giannini

Alle 17.30 il Rimini sfida il Bra con l'obiettivo di ritrovare la vittoria al Neri e di togliere il meno in classifica. L'avversario è una delle squadre candidate alla retrocessione, anche se in questo momento è in zona playout con 8 punti.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini