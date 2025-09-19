Diretta testuale Rimini - Forlì

Si gioca al Neri, la squadra di D'Alesio cerca la prima vittoria in campionato

RISULTATO:

MARCATORI:



RIMINI (3-5-2):

IN PANCHINA:

ALLENATORE: D'Alesio.

FORLI (4-3-3):

IN PANCHINA:

ALLENATORE: Miramari.

ARBITRO: Tropiano di Bari

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:

A cura di Riccardo Giannini

Fischio di inizio ore 20.30

Il Rimini scende in campo al Neri contro il Forlì alla ricerca della prima vittoria. Dopo settimane di difficoltà, la società si è finalmente riassestata. Sono arrivati anche rinforzi per il tecnico D'Alesio, a tamponare l'emergenza delle prime quattro giornate, nelle quali il Rimini ha totalizzato un solo pari e 3 sconfitte.