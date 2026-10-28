Calcio Eccellenza girone B Diretta testuale Rimini - Pietracuta

I biancorossi di Gadda vogliono consolidare il primato, i rossoblù di Fregnani ancora imbattuti fuori casa

Rimini - Pietracuta 5-0

RIMINI (4-3-2-1): Roberto - A.Fabbri, Bellavista, Magnanini (19' st Carnesecchi), Moricoli (33' st Ciavatta) - Pasquini (24' st Mwape), Nisi, Zannoni - Carlini, Cicarevic (16' st Bertani) - Vitucci (34' st Piazze). A disp.: Pollini, Ammora, Nava, Carmona. All.: Gadda.



PIETRACUTA (4-2-3-1): Mattei - Guidi, Tiraferri, Bellucci, Galassi - Fi.Fabbri (27' st Alessi), Zanni - Sapori (19' st Cuomo), Sensoli (13' st Proverbio), Bernardi (9' st Gessaroli) - Rivi. A disp.: Battistini, Celli, Domeniconi, Pacini, Marinucci. All.: Fregnani.



ARBITRO: Palombo di Ravenna.

RETI: 9' pt Cicarevic, 22' pt Rivi (aut.), 1' st Vitucci, 13' st Carlini, 42' st Piazze.

AMMONITI: Sensoli, Pasquini, Sapori.



Inizio gara ore 20.30

A cura di Riccardo Giannini

Il Rimini a +6 sull'Imolese vuole consolidare il primato e ritrovare la vittoria al Neri dopo la sconfitta con il Sanpaimola, mentre in trasferta finora sono arrivate solo vittorie. Il Pietracuta invece è ancora imbattuto lontano dal Bindi, fatta eccezione per la gara di coppa persa proprio contro i biancorossi di Gadda.



PARTITI!



E intanto l'Imolese è subito sotto con la Fratta Terme

9' GOL RIMINI Rimini in vantaggio grazie a Cicarevic. Bell'azione dei biancorossi, da Vitucci a Moricoli, il diagonale è corretto in rete da Cicarevic.

19' Carlini strozza il tiro, sfuma una buona occasione per i biancorossi.

Intanto l'Imolese affonda sul campo della Fratta Terme, RImini a +6 sul Castenaso, che sta vincendo 2-0 sul fanalino di coda Futball Cava Ronco Forlì, e a +9 sull'Imolese.

22' GOL RIMINI. Sugli sviluppi di un corner, Pasquini rimette in area, Rivi infila la propria porta.

25' Colpo di testa di Rivi e facile parata di Roberto.

Al 32' Fratta Terme - Imolese 3-0..La squadra di Antonioli è crollata.

34' Zannoni sfiora il gol dell'ex, la difesa del Pietracuta si salva con affanno. Il tiro del centrocampista è stato deviato, poi la palla allontanata nei pressi della linea di porta.

40' Tiro a giro di Carlini, palla a lato.

43' Dominio Rimini: Vitucci parte in slalom e dopo aver vinto un rimpallo, si trova solo davanti a Mattei. Tiro respinto dal palo, arriva Pasquini, tap-in respinto sulla linea. Infine arriva Carlini, tiro a giro alto.

FINE PRIMO TEMPO

Si riprende a giocare al Neri. Rimini avanti di due reti.

46' GOL RIMINI. Devastante la squadra biancorossa. Segna ancora Vitucci dopo il gol all'Imolese, correggendo un tiro da fuori area di Carlini.



CLAMOROSO! CASTENASO RAGGIUNTO SUL 2-2 DALLA PENULTIMA IN CLASSIFICA! RImini a + 7 sul Castenaso e +9 sull'Imolese.

Gol del Castenaso..ma va bene ugualmente per un Rimini davvero forte.

58' GOL RIMINI, DILUVIO BIANCOROSSO. Carlini trova la via del gol con un tiro che Mattei riesce solo a toccare, senza evitare la rete.

61' Cicarevic vicino alla cinquina, tiro di poco fuori.

87' GOL RIMINI! E SONO CINQUE. Palla in profondità per Piazze che partecipa alla festa del gol biancorossa.

FINITA AL NERI