Diretta testuale Rimini - Ternana 1-4

I biancorossi si schierano con il 3-5-2, con 8 Under in campo

RISULTATO: 1-4

MARCATORI: 5' Balcot, 29' Lepri, 46' pt Ferrante, 50' pt Dubickas, 57' Orellana (rig.).



RIMINI (3-5-2): Vitali - Lepri (57' Luzaic), Bellodi, Fabbri - Moray, Asmussen, Piccoli, Gemello, Longobardi - D'Agostini, Capac.

IN PANCHINA: Pirini, Gagliano; Zammarchi, Luzaic; Mengoni, Di Pollina, Romualdi, Mini; Rubino, Frati.

ALLENATORE: D'Alesio.

AMMONITI: Gemello.

ESPULSI:



TERNANA (3-4-2-1): D'Alterio - Donati, Loiacono (38' Maestrelli), Martella - Balcot, Vallocchia, Tripi (66' McJannet), Ndrecka - Orellana, Romeo (38' Dubickas) - Ferrante.

IN PANCHINA: T.Vitali, Morlupo; Meccariello, Valenti; Proietti, Turella, Bruti; Brignola, Leonardi, Longoni.

ALLENATORE: Liverani.

AMMONITI:

ESPULSI: Liverani (all. Ternana).

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro

NOTE: angoli 2-3, tiri in porta 4-5. Recupero 6' pt.

A cura di Riccardo Giannini

Inizio gara ore 20.30

Un punto nelle prime due giornate, che ha ridotto la penalizzazione da -11 a -10: il cammino del Rimini verso la salvezza è un cammino impervio, tanto più che questa sera D'Alesio, confermato sulla panchina dopo l'addio di Piero Braglia, dovrà far fronte all'impegno con una rosa ridotta e ancora da amalgamare, senza più i big scesi in campo nelle prime gare ufficiali della stagione.

La Ternana, tra mille difficoltà legate alla riduzione del monte ingaggi, si è rafforzata discretamente negli ultimi giorni di mercato. Tra gli acquisti anche Garetto, uno dei giocatori di punta del Rimini allenato da Buscè, che però è squalificato e salterà dunque la gara con la sua ex squadra.

Torniamo al Rimini: non ci sono Asmussen e Boli, oltre a Ferrarini, De Vitis e Piccoli. La rosa si assottiglia. Oltre a Pirini, Fabbri, Mini e Rubino, sono convocati Luzaic, difensore classe 2007 ex giovanili del Gubbio, Zammarchi, Mengoni, Di Pollina, Romualdi e Frati, tutti giocatori del vivaio biancorosso (e tutti con contratto di volontariato, a costo zero).

Dietrofront: Asmussen è nella formazione titolare. Non essendoci Boli, Longobardi si sposta a destra e a sinistra c'è il baby Fabbri. Per il resto nessuna sorpresa. Biancorossi in campo con 8 Under (due soli 2003), quasi un record per la categoria. E tra gli over c'è un solo giocatore nato prima del 1° gennaio 2000: il portiere Vitali.

La Ternana in campo con un solo: l'Under 2005 scuola Torino Balcot, che sembrava destinato in B, allo Juve Stabia di Ignazio Abate.

Squadre in campo, Rimini in completo bianco con banda rossa sfumata, Ternana in maglia a scacchi rosso-verdi, calzoncini neri, calzettoni rossi con bordatura verde.

PARTITI!

Quarantacinque secondi e subito fallo a favore della squadra ospite nella metà campo dei Romagnoli. Bellodi in tuffo allontana il cross di Martella.

2' Ripartenza del Rimini, Capac cerca la percussione, Vallocchia lo mura e poi guadagna fallo.

5' GOL TERNANA Cross di Ndrecka da sinistra, Balcot in area di testa inquadra la porta. L'ex Torino anticipa con il suo taglio Longobardi e batte Vitali, incolpevole.

Diversamente da quanto detto in precedenza, Moray e Longobardi sono i quinti, Fabbri è il braccetto di sinistra.

11' FERRANTE! Ndrecka serve Vallocchia, completamente libero di crossare morbido sul secondo palo, grande stacco di Ferrante, palla di poco alta.

15' Il Rimini sta tenendo discretamente il campo finora. Ma l'assenza di interdittori si fa sentire, quando la Ternana attacca centralmente, i biancorossi soffrono.

15' Il primo angolo della gara si risolve con un nulla di fatto: Loiacono colpisce di testa debolmente, ma l'arbitro aveva comunque fischiato fallo su Bellodi.

17' Lepri troppo leggero nel contrastare Romeo, che fa girare palla a sinistra Ndrecka, palla pericolosissima in area, questa volta Fabbri è perfetto nell'anticipo su Balcot.

19' Capac ci prova, inventa anche un tunnel per liberarsi in area, la difesa rossoverde rimedia.

20' Ferrante fermato fallosamente da Fabbri. L'arbitro lo richiama: alla prossima sarà giallo.

21' Sugli sviluppi del secondo corner, Ndrecka pennella dalla trequarti in area, palla respinta, Balcot prova l'eurogol al volo di sinistro, mira imprecisa.

22' Bravo D'Agostini a far salire la squadra, guadagnando un prezioso fallo.

26' Balcot rientra sul sinistro e crossa, la palla attraversa pericolosamente l'area senza deviazioni.

28' Primo angolo per i biancorossi!

28' BELLODI! Colpo di testa sul corner, traiettoria morbida che mette in difficoltà D'Alterio, che alza sopra la traversa.

29' GOOOOOOOOOOL LEPRI Sugli sviluppi del secondo corner, gran palla di Piccoli con il mancino, Lepri di testa la infila sul palo lontano, alla destra di D'Alterio.

30' Romeo rientra sul destro, cross morbido da sinistra, uscita sicura di Leonardo Vitali.

31' D'AGOSTINI! Longobardi crossa da sinistra, l'attaccante da posizione favorevole colpisce di testa debolmente, blocca D'Alterio. Che occasione!

31' Replica la Ternana con un cross di Vallocchia da destra, Ferrante di testa non trova il bersaglio.

32' Capac serve D'Agostini, che da posizione difficile cerca la porta: destro fuori. Ma Rimini coraggioso. Fin qui pari meritatissimo.

33' Bellodi un muro: ennesimo pallone intercettato in area di testa, sul cross di Ndrecka, lasciato troppo libero.

35' LONGOBARDI! Rientra sul destro e crossa, bravo D'Alterio a disinnescare in due tempi la traiettoria molto velenosa, con D'Agostini che era pronto al tap-in vincente. Da segnalare l'ottima prova di Capac.

37' GOL ANNULLATO A CAPAC. Palla clamorosa di Piccoli, Longobardi ha un controllo perfetto in anticipo su Balcot, passaggio al centro a Capac che da due passi infila. Difesa Ternana completamente sorpresa. Fischiato il fuorigioco a Longobardi...

La Ternana fa due cambi: uno per infortunio (Loiacono), l'altro per scelta tecnica (Romeo).

41' TRAVERSA D'AGOSTINI! Ancora una gran palla di Capac per D'Agostini, che in area ha un ottimo controllo di sinistro, palla sul destro e conclusione sulla traversa.

Il fuorigioco di Longobardi c'era, rivedendo le immagini. Ma che bel Rimini! Corto, compatto quando ripiega in fase difensiva, temibile in ripartenza con Capac che sta davvero mostrando buone qualità. Anche D'Agostini è un pericolo costante.

44' Pericolosa palla di Orellana, ora trequartista del 3-4-1-2, ma nessun compagno ne approfitta.

45' + 1' GOL TERNANA Sugli sviluppi di una punizione palla lunga in area, Moray sbaglia il rinvio di testa, Maestrelli di testa la mette in area, Ferrante spalle alla porta inventa una splendida rovesciata.

Gol confermato, il Rimini chiedeva gioco pericoloso di Ferrante. LIVERANI ESPULSO

A rivederlo, in effetti molto al limite..sembrava gioco pericoloso.

45' + 5' GOL TERNANA. Ferrante lasciato libero sulla sinistra fa partire un diagonale mancino che diventa un assist per Dubickas, tocco a porta praticamente vuota.

FINE PT

SI RIPARTE AL NERI. Nessun cambio per il Rimini

48' Uscita sicura di Vitali sul cross da sinistra di Ndrecka.

56' Rigore per la Ternana. Mani di Piccoli su Vallocchia.

57' GOL TERNANA. Poker di Orellana, che dal dischetto spiazza Vitali.

59' Vitali bravo a respingere il sinistro di Vallocchia.

66' Longobardi guadagna una buona punizione. Il Rimini non si arrende.